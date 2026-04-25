ПриватБанк оновив правила оплати картками: що чекає клієнтів до 15 травня

Розрахунок карткою ПриватБанку.

Державний "ПриватБанк" на тимчасовій основі змінив правила здійснення операцій з оплати товарів або послуг фізичною карткою та через сервіси Apple Pay/Google Pay. Згідно з ними, передбачається надання заохочень власникам картки Mastercard до 15 травня 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію фінустанови.

Нові правила під час оплати товарів у ПриватБанку

Як зазначається, в рамках святкування свого 30-річчя Mastercard в Україні клієнтів ПриватБанку запрошують долучитись до масштабного розіграшу подарунків.

Для цього необхідно зареєструвати свою картку Mastercard, здійснити транзакції та накопичити шанси на перемогу. Кожна така операція наблизить до виграшу, а за умови оплати через Apple Pay чи Google Pay, а також за кожен отриманий переказ з'явиться більше можливості стати власником цінних заохочень.

З-поміж вигод для учасників — розіграш 30 видів призів, зокрема подарункові сертифікати, подорожі, майстер-класи від провідних експертів у сфері здорового харчування та спорту, а також головний приз — автомобіль BMW X1.

Читайте також:

Згідно з правилами, за кожну транзакцію карткою Mastercard будуть нараховуватися шанси на виграш:

Один шанс — за оплату товарів/послуг фізичною карткою; Два шанси — за оплату через Apple Pay/Google Pay, одержання переказу від 50 грн із карт інших банків.

Шанси будуть накопичуватися протягом усього періоду акції, їх кількість буде необмеженою.

Оголошення акції. Джерело: ПриватБанк

Як взяти участь в акції клієнтам ПриватБанку

За даними банку, для отримання права на участь в розіграші необхідно зареєструвати одну або кілька карт Mastercard, якими здійснюється оплата покупок або на які надходять перекази. Для цього потрібно:

отримати доступ до форми заявки;

заповнити всі обов’язкові поля у формі заявки;

отримати підтвердження успішної реєстрації на сайті;

починаючи з дати реєстрації картки для участі, вона отримає унікальний ідентифікатор та буде внесена до бази акції.

"Накопичуйте шанси на виграш та очікуйте на визначення переможців, які будуть опубліковані на сайті до 5 червня включно", — повідомили організатори.

