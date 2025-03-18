Новые правила переводов в Ощадбанке — почему недовольны клиенты

Правила переводов в Ощадбанке изменили — что ждет клиентов
Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" массово жалуются на новые правила финучреждения относительно переводов с карт. Некоторые украинцы собираются обращаться в Национальный банк Украины и Службу безопасности из-за нарушения, по их мнению, прав.
Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.
Новые правила относительно переводов с карт в Ощадбанке
На днях Ощадбанк обновил правила, снизив лимит на переводы средств с карт, что требует дополнительного подтверждения путем поступления пароля на финансовый номер телефона, привязанного к карте.
Произошли такие изменения в лимитах на переводы с карт:
- сейчас дополнительного подтверждения требует сумма свыше 100 гривен;
- ранее без необходимости подтверждения разрешалось переводить сумму в 2 тыс. гривен.
Некоторые украинцы пишут на странице Ощадбанка в Facebook, что финучреждение поступило несправедливо, лишив граждан свободно распоряжаться собственными средствами. Особенно новация негативно скажется на людях в оккупации и тех, кто находится на фронте, поскольку в тех регионах нет нормальной мобильной связи.
"Как можно делать минимальный перевод 100 гривен? Это не ради безопасности. Это что-то другое. И все, кто сталкиваются с этой проблемой, все понимают! Сначала издеваются с этими идентификациями... потом блокировка пенсий, теперь новая система...", — говорится в обращении
Некоторые граждане посоветовали писать жалобы на Ощадбанк не в соцсети, а звонить в Правительственный контактный центр по номеру телефона 1545.
Что говорят в Ощадбанке
Сотрудник главного офиса Ощадбанка ответил на подобные сообщения объяснением, что такие изменения были введены временно с целью увеличения уровня безопасности. В ответ на появление новых путей мошенничества банк решил изменить правила относительно переводов с карт. Теперь сумма, после которой операции должны подтверждаться через SMS, составляет более 100 грн.
"Мы понимаем ваши возмущения, и сейчас для подтверждения операций более 100 гривен доступно только при условии подтверждения через код, который придет в смс-сообщении", — отметили в финучреждении.
Ранее мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка должны обновить персональную информацию о себе по требованию НБУ. Актуализировать данные должны все, у кого появится соответствующее сообщение в мобильном приложении.
Также мы писали, что некоторые клиенты Ощадбанка пожаловались на блокировку карт без всяких объяснений. Финучреждение ограничивает доступ к средствам по несколько месяцев.
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