Новые правила переводов в Ощадбанке — почему недовольны клиенты

Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" массово жалуются на новые правила финучреждения относительно переводов с карт. Некоторые украинцы собираются обращаться в Национальный банк Украины и Службу безопасности из-за нарушения, по их мнению, прав.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

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На днях Ощадбанк обновил правила, снизив лимит на переводы средств с карт, что требует дополнительного подтверждения путем поступления пароля на финансовый номер телефона, привязанного к карте.

Произошли такие изменения в лимитах на переводы с карт:

сейчас дополнительного подтверждения требует сумма свыше 100 гривен;

ранее без необходимости подтверждения разрешалось переводить сумму в 2 тыс. гривен.

Некоторые украинцы пишут на странице Ощадбанка в Facebook, что финучреждение поступило несправедливо, лишив граждан свободно распоряжаться собственными средствами. Особенно новация негативно скажется на людях в оккупации и тех, кто находится на фронте, поскольку в тех регионах нет нормальной мобильной связи.

"Как можно делать минимальный перевод 100 гривен? Это не ради безопасности. Это что-то другое. И все, кто сталкиваются с этой проблемой, все понимают! Сначала издеваются с этими идентификациями... потом блокировка пенсий, теперь новая система...", — говорится в обращении

Некоторые граждане посоветовали писать жалобы на Ощадбанк не в соцсети, а звонить в Правительственный контактный центр по номеру телефона 1545.

Что говорят в Ощадбанке

Сотрудник главного офиса Ощадбанка ответил на подобные сообщения объяснением, что такие изменения были введены временно с целью увеличения уровня безопасности. В ответ на появление новых путей мошенничества банк решил изменить правила относительно переводов с карт. Теперь сумма, после которой операции должны подтверждаться через SMS, составляет более 100 грн.

"Мы понимаем ваши возмущения, и сейчас для подтверждения операций более 100 гривен доступно только при условии подтверждения через код, который придет в смс-сообщении", — отметили в финучреждении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Ранее мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка должны обновить персональную информацию о себе по требованию НБУ. Актуализировать данные должны все, у кого появится соответствующее сообщение в мобильном приложении.

Также мы писали, что некоторые клиенты Ощадбанка пожаловались на блокировку карт без всяких объяснений. Финучреждение ограничивает доступ к средствам по несколько месяцев.