Нові правила переказів в Ощадбанку — чому невдоволені клієнти

Банківська картка та гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" масово скаржаться на нові правила фінустанови щодо переказів з карток. Деякі українці збираються звертатися до Національного банку України та Служби безпеки через порушення, на їхню думку, прав.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

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Днями Ощадбанк оновив правила, знизивши ліміт на перекази коштів з карток, що потребує додаткового підтвердження шляхом надходження пароля на фінансовий номер телефону.

Сталися такі зміни в лімітах на перекази з карток:

зараз додаткового підтвердження вимагає сума понад 100 гривень;

раніше без необхідності підтвердження дозволялось переказувати суму у 2 тис. гривень.

Деякі українці пишуть на сторінці Ощадбанку у Facebook, що фінустанова вчинила несправедливо, позбавивши громадян вільно розпоряджатися власними коштами. Особливо новація негативно позначиться на людях в окупації та тих, хто перебуває на фронті, оскільки в тих регіонах нема нормального мобільного зв’язку.

"Як можна робити мінімальний переказ 100 гривень?... Це не заради безпеки. Це щось інше. І всі, хто зіштовхуються з цією проблемою, все розуміють! Спочатку знущаються з цими ідентифікаціями… потім блокування пенсій, тепер нова система...", — йдеться у зверненні

Дехто порадив скаржитись на Ощадбанк не у соцмережі, а телефонувати в Урядовий контактний центр за номером телефону 1545.

Що кажуть в Ощадбанку

Співробітник головного офісу Ощадбанку відповів на подібні повідомлення поясненням, що такі зміни були введені тимчасово з метою збільшення рівня безпеки. У відповідь на появу нових шляхів шахрайства банк вирішив змінити правила щодо переказів з карток. Тепер сума, після якої операції мають підтверджуватись через SMS, становить понад 100 грн.

"Ми розуміємо ваші обурення, та наразі для підтвердження операцій більше 100 гривень доступно тільки за умови підтвердження через код, який надійде в смс-повідомленні", — наголосили у фінустанові.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Раніше ми розповідали, що клієнти Ощадбанку мають оновити персональну інформацію про себе на вимогу НБУ. Актуалізувати дані повинні всі, у кого з'явиться відповідне повідомлення у мобільному застосунку.

Також ми писали, що деякі клієнти Ощадбанку поскаржилися на блокування карток без жодних пояснень. Фінустанова обмежує доступ до коштів по кілька місяців.