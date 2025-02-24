Ощадбанк лишил премии свою работницу — почему так произошло

Девушка держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

В одном из отделений государственного "Ощадбанка" бывшей работнице, которая уволилась с работы в связи с семейными обстоятельствами, не выплатили премию. Деньги получили все работники, кроме нее.

Об этом она написала на портале "Минфин" в разделе, где граждане оставляют отзывы о работе банков.

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Как рассказала женщина, с 2017 года она работала в отделении банка в одном из городов Донецкой области, после чего взяла декретный отпуск. Затем она вернулась на работу, но уже в Киеве, в Оболонском районе.

"Работала ответственно и на результат, поэтому уже за второй месяц работы я заработала премию выполнив планы (за декабрь). Премию я должна была получить в конце января 2025 года за декабрь 2024-го, но никому не выплатили: сказали что начало года и будет немного задержка", — пишет она.

По ее словам, с 1 февраля она уже не является работницей "Ощадбанка", поскольку оставила работу в связи с семейными обстоятельствами. При увольнении ей пообещали, что премию начислят до 14 февраля, но деньги она так и не получила.

"И вот я узнаю, что вчера (19 февраля, — ред) всем выплатили, а мне нет. Все потому что приказ на выплату премии был подписан в феврале, когда я уже не работала. Это что такое? То есть "Ощадбанк" задержал выплату, а я теперь без денег", — говорится в жалобе бывшей работницы банка.

Ранее мы рассказывали, что "Ощадбанк" хочет, чтобы клиенты сообщали свой номер мобильного кассирам в отделениях. В банке объяснили, что соответствующее условие есть в договоре.

Также напомним, что у клиентов банка, которые хотят подтвердить свою личность через видеозвонок, имеют с этим проблемы. Но если эту процедуру не пройти, клиенты не смогут пользоваться собственными средствами.