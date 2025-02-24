Ощадбанк позбавив премії свою робітницю — чому так сталося

Дівчина тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash

В одному із відділеннь державного "Ощадбанку" колишній працівниці, яка звільнилася з роботи у зв′язку з сімейними обставини, не виплатили премію. Гроші отримали усі працівники, крім неї.

Про це вона написала на порталі "Мінфін" у розділі, де громадяни лишають відгуки про роботу банків.

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Як розповіла жінка, з 2017 року вона працювала у відділенні банку в одному з міст Донецької області, після чого взяла декретну відпустку. Після цього вона повернулася на роботу, але вже працювала у Києві, в Оболонському районі.

"Працювала відповідально і на результат, тож вже за другий місяць роботи я заробила премію виконавши плани (за грудень). Премію я мала отримати наприкінці січня 2025 року за грудень 2024-го, але нікому не виплатили: сказали що початок року і буде трохи затримка", — пише вона.

За її словами, з 1 лютого вона вже не є працівницею "Ощадбанку", оскільки залишила роботу у зв′язку з сімейними обставинами. Під час звільнення їй пообіцяли, що премію нарахують до 14 лютого, але гроші вона так і не отримала.

"І от я дізнаюсь, що учора (19 лютого, — ред) всім виплатили, а мені ні. Усе тому шо наказ на виплату премії був підписаний у лютому, коли я вже не працювала. Це що таке? Тобто "Ощадбанк" затримав виплату, а я тепер без грошей", — йдеться у скарзі колишньої працівниці банку.

Раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" хоче, аби клієнти повідомляли свій номер мобільного касирам у відділеннях. У банку пояснили, що відповідна умова є у договорі.

Також нагадаємо, що в клієнтів банку, які хочуть підтвердити свою особу через відеодзвінок, мають з цим прблеми. Та якщо цю процедуру не пройти, клієнти не зможуть користуватися власними коштами.