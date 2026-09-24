Пожизненные пенсии в Украине: какие действуют требования и нормы расчета

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может назначать гражданам выплаты на неограниченный срок. Пожизненные пенсии предусмотрены лишь для нескольких категорий населения. Чтобы претендовать на такую поддержку со стороны государства, необходимо соответствовать определенным требованиям.

О том, какие существуют правила назначения и расчета таких выплат, рассказывают Новини.LIVE.

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Какие основания для назначения пожизненных пенсий

По информации Пенсионного фонда, пожизненная пенсия считается одним из видов пенсионных выплат, основания для предоставления которой зависят от ряда факторов:

Достижение пенсионного возраста; Наличие достаточного страхового стажа; Факта установления группы инвалидности (бессрочной); Наличие особых условий службы/деятельности.

В ПФУ уточняют, что в случае установления инвалидности на бессрочный период пенсия будет выплачиваться независимо от возраста гражданина, то есть до конца жизни.

Если у человека окажется несколько оснований для назначения пожизненной пенсии, то ему позволят выбрать одно по своему усмотрению.

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Правила расчета: от чего зависит размер пожизненных пенсий

По данным фонда, размеры государственных пожизненных пенсий зависят от:

продолжительности страхового стажа;

официального заработка;

даты назначения пенсионной выплаты;

оснований для начисления пенсии;

коэффициентов, предусмотренных для конкретного вида пенсии.

Также сумма зависит от точности данных в документах, в частности на размер могут влиять ошибки, неучтенный стаж или данные о доходах.

Из-за этого, в частности, пожизненная пенсия по инвалидности у граждан с одинаковой группой инвалидности может отличаться.

Нюансы, которые напрямую влияют на окончательный размер пенсии:

Требования к страховому стажу: ключевым является не только просто зачтенные годы, но и весь период трудовой деятельности, внесенный в пенсионное дело. Неучтенный стаж автоматически уменьшит базу для расчета.

Правила в отношении заработка, с которого вносились взносы: пенсия рассчитывается не на основе фактического размера заработка, а на основе данных, обнародованных ПФУ. Если информация о доходе частично не попала в учет, это приведет к сокращению суммы выплаты.

Требования к сроку оформления пенсии: от даты зависят коэффициенты, средние показатели заработной платы и нормы перерасчета.

Правила для оснований предоставления выплат: пожизненная пенсия по инвалидности, пенсия по возрасту или пожизненные выплаты в негосударственной системе имеют разные подходы к расчету.

В частности, пожизненная пенсия по инвалидности в стране назначается гражданам на основании определения медицинско-социальной экспертной комиссией (МСЭК) группы инвалидности.

В соответствии с общими правилами размер пенсии рассчитывается в зависимости от группы инвалидности в процентах от пенсии по возрасту:

100% — для инвалидности I группы;

90 % — для инвалидности II группы;

50% — для инвалидности III группы.

Граждане могут подавать заявления на оформление пенсий через цифровые сервисы, а само решение будет принято после проверки документов и данных пенсионного дела.

Важно то, что государственная система не предусматривает перехода права на пожизненную пенсию к наследникам, поэтому она прекращается в случае смерти пенсионера.

В то же время в негосударственных системах выплата пожизненной пенсии назначается наследникам, если это указано в договоре.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине представителям одной из профессий предоставляется специальная гарантия. При наличии стажа сумма будущей пенсии может достигать 80% от зарплаты. Размер должен быть не меньше трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных. В 2026 году минимальная гарантия равна 7 800 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в начале года ПФУ утвердил новый уровень минимальной гарантированной пенсии для участников боевых действий, ниже которого платить не имеют права. Минимальная выплата сейчас составляет 6 197 грн. Также предусмотрена доплата в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных.