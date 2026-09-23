Пенсия в размере 80% от заработной платы: кто имеет право и перечень документов

Пожилой человек. Фото: Новини.LIVE

В Украине для представителей одной из профессий действует специальная государственная пенсионная гарантия. При наличии определенного количества необходимого страхового стажа будущая пенсия должна составлять 80% от среднемесячной заработной платы и не может быть меньше трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

О том, кто может претендовать на соответствующие гарантии, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Кому предусмотрена повышенная пенсия в 2026 году

Как пояснили в ПФУ, речь идет о праве на пенсионное обеспечение шахтеров и членов их семей, которое закреплено в законах "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "О повышении престижа шахтерского труда".

Действие последнего закона распространяется на:

работников государственных военизированных аварийно-спасательных служб (формирований) в угольной отрасли — в соответствии со Списком №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей при подземной работе, с особо вредными и сверхтяжелыми условиями труда, занятость на которых гарантирует право на льготную пенсию по возрасту;

работников, занимающихся добычей угля, железной руды, руды цветных и редких металлов, марганцевых, урановых, магниевых (калий-магниевые соли/магниевые соли) и озокеритовых руд — занятых на подземных работах (Список № 1);

работников шахтостроительных предприятий, занятых на подземных работах (Список № 1);

членов семей вышеуказанных категорий лиц.

Требования к стажу для выхода шахтеров на пенсию

Работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, а также на работах с особо вредными и сверхтяжелыми условиями труда согласно Списку № 1 и на основании аттестации рабочих мест, имеют право на следующие льготные условия пенсии по возрасту:

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Для мужчин: при достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет (из которых не менее 10 лет на указанных работах);

Для женщин: при достижении 20 лет (из них не менее 7 с половиной лет на соответствующих работах).

В ПФУ отметили, что независимо от возраста льготную пенсию назначают работникам, непосредственно занятым полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (вместе с личным составом горноспасательных частей) по добыче угля и других полезных ископаемых, а также на строительстве шахт и рудников, если они проработали на соответствующих работах не менее 25 лет.

Работники ведущих профессий — рабочие очистного выбоя, проходчики, выбойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемных машин — имеют право на пенсию при условии, что были заняты на соответствующих работах не менее 20 лет.

Какой минимальный размер пенсии для шахтеров

По информации фонда, государство предоставляет шахтерам право на начисление повышенного размера минимально гарантированной пенсии.

Если такие работники имеют необходимый подземный стаж, минимальная пенсия должна составлять 80% от среднемесячной заработной платы (дохода), на основе которой рассчитывается пенсия, однако не может быть меньше трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (в этом году — 2 595 грн).

В 2026 году применяется следующая формула минимальной гарантии:

2 595 грн × 3 = 7 785 грн.

Учитывая это, если 80% от среднемесячной зарплаты превышают гарантированную минимальную сумму, пенсия определяется исходя из этого размера. В случае меньшего расчета Пенсионный фонд должен выплачивать не менее 7 785 грн. Если фонд по неизвестным причинам выплачивает меньше этой суммы, работники имеют право требовать перерасчета до установленной минимальной суммы.

Что нужно шахтеру для оформления пенсии

Для того, чтобы оформить соответствующую пенсию, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда с полным пакетом документов. Заявление можно подавать как по месту жительства, так и по месту регистрации.

Основные документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

трудовая книжка;

справка о заработной плате за период работы;

документы, подтверждающие льготный стаж (архивные справки, информация с предприятия);

выписки из приказов о результатах аттестации рабочих мест.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ объяснили, какую роль играет зарплата при расчете пенсии по возрасту. Там назвали, какие суммы выплат предусмотрены при соблюдении минимальных требований. В частности, при минимальной зарплате и стаже в 15 лет гражданам предусмотрено всего 1 421 грн, однако государство должно доплатить до минимального уровня в 2 595 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что некоторые граждане в возрасте старше 70 лет имеют право на пенсионные доплаты. По данным ПФУ, в 2026 году предусмотрены новые уровни соответствующих выплат. В частности, тем, кто достиг 80 лет и имеет 20/25 лет стажа (для мужчин и женщин), начислят выплату не менее 4 213 грн.