Довічні пенсії в Україні: які діють вимоги та норми розрахунку

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році Пенсійний фонд України (ПФУ) може призначати громадянам виплати на необмежений термін. Пожиттєві пенсії передбачені лише кільком категоріям населення. Для того, щоб претендувати на таку підтримку з боку держави, необхідно відповідати певним вимогам.

Про те, які існують правила призначення та розрахунку таких виплат, розповідають Новини.LIVE.

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Які передбачені підстави для довічних пенсій

За інформацією Пенсійного фонду, довічна пенсія вважається одним із видів пенсійних виплат, підстави для надання якої залежать від низки факторів:

Досягнення пенсійного віку; Достатньої кількості страхового стажу; Факту встановлення групи інвалідності (безстрокової); Наявність спецумов служби/діяльності.

У ПФУ уточнюють, що у разі встановлення інвалідності на безстроковий період, то пенсія буде виплачуватися незалежно від віку громадянина, тобто до кінця життя.

Якщо у людини виявиться кілька підстав для призначення довічної пенсії, то дозволять вибрати одну за вибором.

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Правила розрахунку: від чого залежить розмір довічних пенсій

За даними фонду, розміри державних довічних пенсій залежать від:

обсягу страхового стажу;

офіційного заробітку;

дати призначення пенсійної виплати;

підстав нарахування пенсії;

коефіцієнтів, що передбачені для конкретного виду пенсії.

Також сума залежить від точності даних в документах, зокрема на розмір можуть впливати помилки, неврахований стаж або дані про доходи.

Через це, зокрема, довічна пенсія з інвалідності у громадян з однаковою групою може відрізнятися.

Нюанси, які прямо впливають на кінцевий розмір пенсії:

Вимоги до страхового стажу: ключовим є не тільки просто зараховані роки, а весь період трудової діяльності, внесений до пенсійної справи. Неврахований стаж автоматично зменшить основу для розрахунку.

Правила щодо заробітку, з якого були зроблені внески: пенсія обчислюється не з фактичного обсягу заробітку, а з оприлюдненого ПФУ. Якщо інформація про дохід частково не потрапила в облік, то це скоротить суму виплати.

Вимоги до часу оформлення пенсії: від дати залежать коефіцієнти, середні показники заробітної плати та норми здійснення перерахунку.

Правила для підстав надання виплат: довічна пенсія з інвалідності, пенсія за віком або довічні виплати в недержавній системі мають різні підходи в обрахунку.

Зокрема, довічна пенсія з інвалідності в країні призначається для громадян на основі встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) групи інвалідності.

Відповідно до загальних правил, розмір пенсії обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках пенсії за віком:

100% — для інвалідності I групи;

90% — для інвалідності II групи;

50% — для інвалідності III групи.

Громадяни можуть подавати заяви на оформлення пенсій через цифрові сервіси, а саме рішення буде ухвалене після перевірки документів та даних пенсійної справи.

Важливо те, що державна система не передбачає перехідного права на довічну пенсію до спадкоємців, тому припиняється у разі смерті пенсіонера.

Водночас, у недержавних системах виплата довічної пенсії призначається спадкоємцям, якщо це вказано у договорі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні представникам однієї з професій надається спецгарантія. За наявності стажу, сума майбутньої пенсії може сягати 80% від зарплати. Розмір має бути не менший за три прожиткові мінімуми для непрацездатних. У 2026 році мінімальна гарантія дорівнює 7 800 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що на початку року ПФУ затвердив новий рівень мінімальної гарантованої пенсії для УБД, нижче нього не мають права платити. Мінімальна виплата зараз становить 6 197 грн. Також передбачена доплата у частці 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних.