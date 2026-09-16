Пенсии и доплаты: какие дополнительные суммы государство гарантирует 70+

Пожилые люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторым гражданам, у которых размер пенсионных выплат не достигает 4 050 грн или 4 213 грн, предусмотрено начисление доплат к соответствующим суммам. Чтобы иметь право на дополнительные выплаты, необходимо достичь 70-летнего возраста и иметь достаточный страховой стаж, накопленный в ходе трудовой деятельности.

О том, кто может претендовать на соответствующие доплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто из лиц старше 70 лет имеет право на пенсионные доплаты

По информации одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в 2026 году были определены новые уровни общих размеров пенсионных выплат для граждан, которым исполнилось 70 лет и старше.

Согласно действующим правилам, речь идет о следующих утвержденных суммах для лиц:

Достигших 80 лет и получающих пенсию, назначаемую в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", при наличии страхового стажа 20/25 — утвержденный уровень должен составлять 4 213 грн; В возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", при страховом стаже 30/35 лет — пенсия должна составлять 4 050 грн; Лицам до 70 лет, если имеется стаж 30/35 лет и пенсия предоставляется в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" — выплата должна составлять 3 725 грн.

Для всех таких лиц государство обязано предоставить доплату к пенсии в сумме, недостающей до вышеуказанных размеров, которая учитывается при последующих перерасчетах.

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В ПФУ отмечают, что если у гражданина, которому исполнилось 70 лет и старше, стаж составляет не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, то доплата к пенсии должна быть установлена в размере, пропорциональном имеющемуся стажу, исходя из суммы 4 050 грн.

В то же время размер пенсии при наличии стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, достигших 80 лет и старше, должен быть не менее 4 213 грн, а у лиц в возрасте от 75 до 80 лет — не менее 4 050 грн.

Соответствующие доплаты органы Пенсионного фонда начисляют автоматически, без обращения граждан.

Другие надбавки к пенсионным выплатам

Кроме того, для лиц в возрасте 70 лет и старше, у которых ежемесячная сумма пенсионных выплат с учетом доплат принимается во внимание при расчете пенсии за 2020 год (10 340 грн), предусмотрены ежемесячные компенсационные выплаты в размере:

до 570 грн — для людей старше 80 лет;

до 456 грн — для граждан в возрасте от 75 до 80 лет;

до 300 грн — для лиц в возрасте от 70 до 75 лет.

Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, достигшим вышеуказанного возраста (70, 75 или 80 лет), устанавливаются и выплачиваются с даты достижения этих возрастных рубежей, независимо от:

вида пенсии;

закона, в соответствии с которым назначена пенсия;

продолжительности страхового стажа;

наличия или отсутствия работы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто имеет право на пенсию за выслугу лет в 2026 году. По информации ПФУ, она предусмотрена для тех, у кого есть достаточное количество спецстажа, полученного в учреждениях и на должностях. В частности, для работников образования и медицины сумму рассчитывают по общим правилам в зависимости от накопленного стажа и официальной зарплаты.

Еще Новини.LIVE писали о том, кому ПФУ выплачивает пенсию свыше 26 000 грн. По правилам, на максимальные выплаты могут претендовать граждане, которым предоставляют пенсии по специальным законам за выполнение исключительной работы. В частности, на нее могут рассчитывать те, чья работа связана с опасностью или со службой в государственных органах. Расчет таких пенсий происходит иначе, чем для обычных выплат.