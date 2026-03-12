Пожизненная пенсия в Украине — какие действуют правила назначения в 2026 году

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане могут получать пенсионные выплаты, которые осуществляются без ограничения срока, то есть пожизненно. Есть определенные правила назначения и расчета таких выплат.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Основания для оформления пожизненных выплат

Пожизненная пенсия является одним из видов пенсионных выплат, основания для назначения которой зависят от:

достижения пенсионного возраста и достаточного объема страхового стажа;

факта установления инвалидности, в частности на бессрочный период;

наличие специальных условий службы или деятельности.

В частности, если инвалидность установлена без срока пересмотра (на бессрочный период), то такую пенсию должны выплачивать пожизненно независимо от возраста гражданина, однако при условии сохранения на весь период статуса инвалидности.

Если человек имеет право на несколько видов пожизненной пенсии, то назначается один по его выбору, уточняют в ПФУ.

Как осуществляется исчисление размера пожизненных выплат

Размеры пожизненной пенсии могут существенно отличаться, ведь зависят от стажа, дохода, с которого делались взносы, а также коэффициентов, предусмотренных для конкретного вида пенсии. В связи с этим пожизненная пенсия по инвалидности у двух граждан, имеющих одинаковую группу, может быть разной.

Среди ключевых факторов, от которых зависит размер пожизненной пенсии:

Страховой стаж. Важным является не только количество зачисленных лет, но и все периоды работы, которые должны быть фактически включены в пенсионное дело. Незасчитанный стаж может автоматически уменьшить базу для расчета. Доход, с которого делались взносы. Пенсию исчисляют не из фактического объема дохода, а из того, который был обнародован Пенсионному фонду. Если заработок частично не попал в учет, то это может повлиять на сумму пожизненной выплаты. Время оформления пенсии. От даты зависят коэффициенты, средние показатели зарплаты и нормы перерасчета. Основание для выплаты. Пожизненную пенсию по инвалидности, пенсию по возрасту или пожизненные выплаты в негосударственной системе рассчитываются по разным подходам.

Пожизненную пенсию по инвалидности в Украине назначают лицам, которым медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) установила группу инвалидности. Общие правила предусматривают, что размер пенсии исчисляют в зависимости от группы инвалидности в процентах пенсии по возрасту:

100% — для лиц с инвалидностью I группы;

90% — для лиц с инвалидностью II группы;

50% — для лиц с инвалидностью III группы.

Что еще стоит знать о пенсиях

Граждане могут подавать заявления на назначение таких пенсий через электронные сервисы, однако решение должно приниматься только на основе проверки документов и информации пенсионного дела.

Онлайн-формат может упростить подачу, однако не отменяет проверок и возможных запросов со стороны Пенсионного фонда.

Примечательно то, что в государственной системе право на пожизненную пенсию не может переходить к наследникам, поэтому прекращается вместе со смертью пенсионера, однако в негосударственных моделях, в частности в случае пожизненной пенсии с определенным периодом или пожизненной обусловленной суммой пенсии, выплата наследникам возможна в пределах и на условиях, прямо указанных в договоре.

