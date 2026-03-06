Минимальные пенсии — какие гарантии от государства предусмотрены в марте

Пожилая женщина и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В первый месяц весны 2026 года пенсии украинских граждан будут проиндексированы для покрытия роста цен в стране, но повышение коснется исключительно базового размера, без доплат и надбавок. Также известны суммы минимальных пенсий, гарантированных государством.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Нюансы индексации пенсий украинцев

По данным ПФУ, пенсии граждан имеют базовый размер и неустойчивую часть в виде различных доплат:

за сверхурочный страховой стаж;

доплаты за возраст;

выплаты, зависящие от прожиточного минимума.

Правила индексации предусматривают повышение уровня с 1 марта именно базового размера пенсий, не учитывая неустойчивой части.

Индексация распространится на всех пенсионеров, кроме тех, кто вышел на заслуженный отдых в 2025 году и в начале 2026-го. Перерасчет выплат осуществят автоматически, без дополнительных заявлений.

Целью ежегодной индексации является обновление пенсионных выплат до уровня инфляции, что позволит частично компенсировать повышение цен и поддержать покупательную способность украинцев. В этом году процент повышения составляет 12%.



Пересмотрят такие виды пенсий:

по возрасту;

военные;

по инвалидности;

из-за потери кормильца;

другие специальные пенсии для экс-работников органов местного самоуправления, госслужащих, ученых.

Минимальные гарантии для пенсионеров

Согласно правительственному постановлению №236 от 25 февраля 2026 года, отдельные категории пенсионеров будут обеспечены дополнительными гарантиями. Для них предусмотрены определенные размеры выплат. А именно:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет и тем, кому 80+, которые не работают и есть полный стаж, гарантируют сумму в не менее 4 213 грн;

для лиц в возрасте 70-80 лет при таких же условиях — минимально 4 050 грн;

для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и страхового стажа — не менее 3 725 грн.

Для таких категорий граждан определены повышенные минимальные уровни выплат, которые будут действовать с марта.

Другой дополнительный перерасчет выплат

Некоторые украинские граждане также могут обращаться в ПФУ за осуществлением индивидуального перерасчета пенсионных выплат, если для этого возникнут основания.

Так, это возможно в случае приобретения статуса участника боевых действий (УБД), установления группы инвалидности из-за войны или награждения орденом, достижения 80 лет и потребности в постоянном уходе. Пенсионный фонд на основе поданных заявлений осуществит дополнительные начисления в рамках законодательства.

