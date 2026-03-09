Видео
Ежемесячная доплата в 800 грн — кто из пенсионеров имеет право

Ежемесячная доплата в 800 грн — кто из пенсионеров имеет право

Дата публикации 9 марта 2026 06:10
Пенсии в 2026 году — кто из украинцев получает ежемесячно 800 грн
Пожилая женщина и деньги. Фото: Pexels, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине граждане могут ежемесячно получать более высокие суммы пенсий за счет длительной трудовой деятельности и дополнительных лет страхового стажа, превышающего норму. Украинцам показали формулу, по которой определяют, как каждый год стажа дает определенный процент доплаты во время заслуженного отдыха.

О том, кто имеет право на соответствующие доплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Актуальные правила по стажу для пенсий в 2026 году

В Пенсионном фонде проинформировали, при каких условиях украинские граждане могут претендовать на доплаты при наличии большего страхового стажа.

Соответствующие начисления за сверхурочный стаж регулирует закон 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Общие требования к стажу для права на пенсию следующие:

  • оформление пенсии в 60 лет — 33 года стажа;
  • выход на заслуженный отдых в 63 года — 23 года стажа;
  • назначение пенсии в 65 лет — 15 лет стажа.

Некоторые граждане имеют значительно большее количество стажа от стандартных норм. По правилам, сверхурочным стажем считается:

  • назначение пенсии до октября 2011 года, для стажа сверх нормы надо иметь минимум 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин);
  • назначение пенсии после октября 2011-го — 35 лет (мужчины) и 30 лет (для женщин).

Сверхнормативный страховой стаж гарантирует назначение доплаты. Ее определяют по следующей формуле: один дополнительный год, превышающий норму, предоставляет доплату в 1% от основного размера пенсии. Сумма ограничивается 1% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

При каких условиях начисляют ежемесячно по почти 800 грн

В этом году прожиточный минимум составляет 2 595 грн. Учитывая это, каждый год сверхнормативного страхового стажа принесет дополнительно к пенсии 25,95 грн (2595 × 1%).

Например, если человек имеет десять лет стажа сверх нормы — ежемесячная сумма пенсионной выплаты будет на 259 грн выше (10х25,95). При наличии 30 лет сверхнормативного страхового стажа — доплата составит 778 грн (30х25,95).

В ПФУ уточняют, что работающим пенсионерам начислят такую доплату, ориентируясь на уровень прожиточного минимума на дату назначения пенсии. Только после увольнения сумму выплаты пересмотрят, учитывая актуальный прожиточный минимум.

Что еще стоит знать о страховом стаже

Согласно законодательству, страховым стажем считается исключительно тот период, когда человек делал взносы в не меньшем размере минимально установленной суммы. Только такие периоды Пенсионный фонд может учитывать при назначении пенсии.

Даже безработные, которые потеряли работу, могут получить право на пенсию. Для этого граждане должны стать на учет в Центр занятости. Если будет происходить поступление страховых взносов, то человеку будет засчитываться это как стаж.

В частности, в страховой стаж могут включить:

  • период, когда поступало пособие по безработице (ежемесячные начисления);
  • время получения выплат по частичной безработице;
  • период профессионального обучения/повышения квалификации/переквалификации по направлению Центра.

Однако не засчитают в стаж единовременное пособие, предоставленное для старта бизнеса и время пребывания гражданина на учете, когда не было выплат.

Ранее сообщалось, как изменятся минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью — ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Весной такие категории граждан получат новые суммы после перерасчета.

Также мы рассказывали что в апреле работающим пенсионерам и военнослужащим начислят более высокие суммы пенсий. О повышенных суммах рассказали в Пенсионном фонде.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
