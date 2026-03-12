Довічна пенсія в Україні — які правила призначення та розрахунку у 2026 році

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українські громадяни можуть отримувати пенсійні виплати, які здійснюватимуться без обмеження терміну, тобто пожиттєво. Існують певні правила призначення та розрахунку таких виплат.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Підстави для оформлення довічних виплат

Довічна пенсія є одним із видів пенсійних виплат, підстави для призначення якої залежать від:

досягнення пенсійного віку та достатнього обсягу страхового стажу;

факту встановлення інвалідності, зокрема на безстроковий період;

наявність спеціальних умов служби або діяльності.

Зокрема. якщо інвалідність встановлено без терміну перегляду (на безстроковий період), то таку пенсію мають виплачувати довічно незалежно від віку громадянина, проте за умови збереження на весь період статусу інвалідності.

Якщо людина має право на кілька видів довічної пенсії, то призначається один за її вибором, уточнюють у ПФУ.

Як здійснюється обчислення розміру довічних виплат

Розміри довічної пенсії можуть суттєво відрізнятися, адже залежать від стажу, доходу, з якого робилися внески, а також коефіцієнтів, що передбачені для конкретного виду пенсії. У зв'язку з цим довічна пенсія з інвалідності у двох громадян, які мають однакову групу, може бути різною.

Серед ключових чинників, від яких залежить розмір довічної пенсії:

Страховий стаж. Важливим є не тільки кількість зарахованих років, а й всі періоди роботи, що мають бути фактично включені у пенсійну справу. Незарахований стаж може автоматично зменшити базу для розрахунку. Дохід, з якого робилися внески. Пенсію обчислюють не з фактичного обсягу доходу, а з того, який було оприлюднено Пенсійному фонду. Якщо заробіток частково не потрапив до обліку, то це може вплинути на суму довічної виплати. Час оформлення пенсії. Від дати залежать коефіцієнти, середні показники зарплати та норми перерахунку. Підстава для виплати. Довічну пенсію з інвалідності, пенсію за віком або довічні виплати в недержавній системі обраховуються за різними підходами.

Довічну пенсію з інвалідності в Україні призначають особам, яким медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) встановила групу інвалідності. Загальні правила передбачають, що розмір пенсії обчислюють залежно від групи інвалідності у відсотках пенсії за віком:

100% — для осіб з інвалідністю I групи;

90% — для осіб з інвалідністю II групи;

50% — для осіб з інвалідністю III групи.

Що ще варто знати про пенсії

Громадяни можуть подавати заяви на призначення таких пенсій через електронні сервіси, однак рішення має ухвалюватися тільки на основі перевірки документів та інформації пенсійної справи.

Онлайн-формат може спростити подання, однак не скасовує перевірок і можливих запитів з боку Пенсійного фонду.

Примітно те, що у державній системі право на довічну пенсію не може переходити до спадкоємців, тому припиняється разом зі смертю пенсіонера, проте у недержавних моделях, зокрема у разі довічної пенсії з певним періодом чи довічній обумовленій сумі пенсії, виплата спадкоємцям можлива в межах і на умовах, прямо вказаних у договорі.

