Повышенные пенсии: три законных способа увеличить выплаты

В 2026 году украинские граждане могут заранее позаботиться о большей сумме пенсии на будущем заслуженном отдыхе. По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), есть несколько инструментов, которые помогут повысить размер выплат.

Удаление невыгодных месяцев для большей пенсии

По данным ПФУ, украинское пенсионное законодательство позволяет не брать для расчета будущей суммы пенсии невыгодные периоды. Речь идет о месяцах, когда заработная плата или доходы были низкими или не было совсем.

В целом закон позволяет исключить из общего страхового стажа следующие показатели:

до 60 месяцев подряд — срок в пять лет;

не принимать во внимание периоды, которые не превысят 10% от совокупного стажа.

На практике это означает, что гражданину необходимо будет пересмотреть свой индивидуальный коэффициент за все месяцы. Такую информацию можно узнать в собственном кабинете Пенсионного фонда, где каждый уже сейчас может зарегистрироваться для дальнейшего контроля за назначением пенсии.

На основе полученных данных можно будет определить, какие месяцы содержат самые низкие показатели, то есть наименьший доход. В ПФУ необходимо будет предоставить отдельное заявление для того, чтобы их убрать.

Специалисты Пенсионного фонда обязаны по поданному заявлению убрать невыгодные месяцы из расчета суммы выплаты. Благодаря этому показатель средней зарплаты автоматически будет выше.

Однако необходимо соблюсти лимит в 60 месяцев. Такой подход стоит использовать, если это действительно положительно повлияет на общий коэффициент.

Право убрать "нулевые" периоды для более высоких пенсий

Также гражданам разрешается дополнительно исключать из своей трудовой деятельности периоды, которые имели социальную значимость:

сроки несения срочной военной службы (при наличии);

периоды обучения (обучение в вузах до 2004 года);

время ухода за лицом с инвалидностью первой группы или с несовершеннолетним ребенком с инвалидностью;

срок ухода за ребенком до трехлетнего возраста (декретный отпуск);

время простоя, связанное с коронавирусной пандемией и военным положением.

В такие периоды граждане могли получать либо нулевую заработную плату, либо минимальные выплаты. Удаление для расчета автоматически увеличит показатель среднего дохода для определения пенсии.

Взять начисленную зарплату до 2000 года для большей пенсии

Кроме того, граждане имеют право подать в Пенсионный фонд справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года. Речь идет о пятилетнем периоде, когда были самые высокие заработки.



Частые вопросы

Как изменилась сумма минимальной пенсии в 2026 году

В этом году нормы законодательства позволили пересмотреть минимальные и максимальные пенсионные выплаты. Так, закон "О Госбюджете-2026" предусматривает минимально гарантированную пенсию на уровне 2 595 грн (равна размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц). Максимальная пенсия составляет 25 950 грн (не может превышать 10 размеров прожиточного минимума).

Как обновили пенсии после индексации в марте

Весной 2026 года для большинства пенсионеров проиндексировали выплаты в автоматическом режиме. Коэффициент индексации составил 1, 121 или 12,1%. Повышение касалось только базового размера пенсии, без доплат. В среднем размер вырос на 568 грн, а военной пенсии — на 1 539 грн. Наименьшая сумма повышения составила 100 грн, а наибольшая — 2 595 грн.