Как и кто из пенсионеров должен пройти идентификацию: правила ПФУ

Пожилая женщина на улице Киева.

В Украине некоторые граждане для сохранения права получать пенсионные выплаты от государства, должны пройти процедуру идентификации личности. В частности, существуют определенные правила подачи заявления на проведение видеоидентификации в дистанционном режиме.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

Как подать заявление на проведение видеоидентификации

По информации ПФУ, пенсионеры, которые выехали за пределы страны, проживают на оккупированных территориях, или, которые переехали оттуда, должны до 1 июля 2026 года пройти видеоидентификацию, чтобы не потерять право на пенсии.

Для подтверждения личности в режиме видеоконференцсвязи через портал Пенсионного фонда нужно сделать несколько шагов. А именно:

На главной странице сайта ПФУ выбрать вкладку "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи". Внести необходимые данные в поля цифрового бланка: персональную информацию; вариант осуществления видеоидентификации (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom); вид услуги, необходимый для видеоидентификации (переводчик жестового языка/физическое сопровождение). Согласиться на поступление email-сообщений от Пенсионного фонда и нажать "Подать заявление".

Если в запланированное время специалисту ПФУ не удалось выйти на связь по техническим причинам, в частности из-за отсутствия света или интернета, нужно проверить свою электронную почту. На нее должны прислать повторное письмо с новой датой видеоидентификации.

Какие документы необходимо подготовить для заявления

В фонде отметили, что граждане также должны приложить к заявлению сканированные копии документов:

паспорт/ID-карта;

пенсионное удостоверение;

идентификационный код;

трудовую книжку/документы о стаже;

военный билет;

свидетельство о рождении (при необходимости).

Важно позаботиться о том, чтобы размер каждого файла не превышал 1 Мб.

Частые вопросы

Когда должна состояться видеоидентификация после подачи запроса

После подачи обращения для осуществления видеоидентификации специалист органа Пенсионного фонда должен связаться с гражданином, чтобы согласовать время и способ ее проведения.

Как правило, видеоидентификация должна состояться в течение 30 календарных дней, однако не ранее 10 рабочих дней со времени подачи запроса, в согласованные с получателем выплат время и способ ее осуществления.

Что будет, если пенсионеры не пройдут идентификацию

Если пенсионер не пройдет физическую идентификацию в Пенсионном фонде до конца определенного срока, то ему прекратят начисление средств. Однако это не означает, что гражданин потеряет выплаты навсегда.

Они приостанавливаются на временной основе до прохождения обязательной процедуры подтверждения личности. Их восстановят сразу после идентификации.