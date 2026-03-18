Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Как и кто из пенсионеров должен пройти идентификацию: правила ПФУ

Как и кто из пенсионеров должен пройти идентификацию: правила ПФУ

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 06:10
Пожилая женщина на улице Киева. Фото: Новости.LIVE

В Украине некоторые граждане для сохранения права получать пенсионные выплаты от государства, должны пройти процедуру идентификации личности. В частности, существуют определенные правила подачи заявления на проведение видеоидентификации в дистанционном режиме.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

Реклама
Как подать заявление на проведение видеоидентификации

По информации ПФУ, пенсионеры, которые выехали за пределы страны, проживают на оккупированных территориях, или, которые переехали оттуда, должны до 1 июля 2026 года пройти видеоидентификацию, чтобы не потерять право на пенсии.

Для подтверждения личности в режиме видеоконференцсвязи через портал Пенсионного фонда нужно сделать несколько шагов. А именно:

  1. На главной странице сайта ПФУ выбрать вкладку "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи".
  2. Внести необходимые данные в поля цифрового бланка: персональную информацию; вариант осуществления видеоидентификации (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom); вид услуги, необходимый для видеоидентификации (переводчик жестового языка/физическое сопровождение).
  3. Согласиться на поступление email-сообщений от Пенсионного фонда и нажать "Подать заявление".

Если в запланированное время специалисту ПФУ не удалось выйти на связь по техническим причинам, в частности из-за отсутствия света или интернета, нужно проверить свою электронную почту. На нее должны прислать повторное письмо с новой датой видеоидентификации.

Какие документы необходимо подготовить для заявления

В фонде отметили, что граждане также должны приложить к заявлению сканированные копии документов:

  • паспорт/ID-карта;
  • пенсионное удостоверение;
  • идентификационный код;
  • трудовую книжку/документы о стаже;
  • военный билет;
  • свидетельство о рождении (при необходимости).

Важно позаботиться о том, чтобы размер каждого файла не превышал 1 Мб.

Ранее сообщалось, что пенсионеры должны до 1 апреля текущего года подать информацию об отсутствии выплат от РФ. Если такое требование не выполнить, то можно потерять право на пенсии.

Еще мы писали, что украинским гражданам могут предоставлять различные доплаты и надбавки. В частности, известно, кому государство гарантирует повышенный дополнительный размер в 2 600 грн.

Частые вопросы

Когда должна состояться видеоидентификация после подачи запроса

После подачи обращения для осуществления видеоидентификации специалист органа Пенсионного фонда должен связаться с гражданином, чтобы согласовать время и способ ее проведения.

Как правило, видеоидентификация должна состояться в течение 30 календарных дней, однако не ранее 10 рабочих дней со времени подачи запроса, в согласованные с получателем выплат время и способ ее осуществления.

Что будет, если пенсионеры не пройдут идентификацию

Если пенсионер не пройдет физическую идентификацию в Пенсионном фонде до конца определенного срока, то ему прекратят начисление средств. Однако это не означает, что гражданин потеряет выплаты навсегда.

Они приостанавливаются на временной основе до прохождения обязательной процедуры подтверждения личности. Их восстановят сразу после идентификации.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации