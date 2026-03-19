Цифровое пенсионное удостоверение: как и кто может оформить
В 2026 году украинским гражданам можно самостоятельно сформировать электронное пенсионное удостоверение, которое будет иметь такую же юридическую силу, что и обычное, однако будет предоставлять ряд преимуществ. Документ будет отображаться в мобильном приложении "Дія".
О правилах оформления рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.
Как сформировать е-пенсионное удостоверение в 2026 году
По данным ПФУ, граждане могут получить электронное пенсионное удостоверение, которое будет содержаться в приложении "Дія". Основными преимуществами такого документа является удобство использования, ведь всегда будет находиться "под рукой" в смартфоне, предусматривать высокий уровень защиты информации. Кроме того, это будет надежным ключом для полноценного пользования всеми государственными электронными услугами.
В частности, украинцы могут выбрать только электронный формат удостоверения без платежной карты.
Сформировать электронный документ можно на сайте е-услуг Пенсионного фонда или в ближайшем сервисном центре фонда.
Оформление е-пенсионного удостоверения возможно путем подачи заявления и сканированных копий документов. Речь идет об:
- идентификационном коде;
- паспорте гражданина;
- цветных фото, сделанных в течение последних шести месяцев размером 3*2,5 см;
- физической подписи черным цветом (в формате jpg).
Далее оформить электронное пенсионное удостоверение можно на портале Пенсионного фонда. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- авторизоваться на портале ПФУ через квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- подать заявление в пункте "О пенсионном обеспечении", выбрав "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения";
- указать электронный формат, нажав "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме;
- заполнить форму заявления, указав необходимые сведения о себе;
- добавить документы, прикрепив сканированные копии паспорта, идентификационный код, фото;
- подписать заявление с помощью электронной подписи.
После обработки заявления электронное удостоверение появится в мобильном приложении "Дія".
Как сгенерировать е-удостоверение в "Дії"
Для того, чтобы сгенерировать электронное пенсионное удостоверение в приложении "Дія", необходимо:
- обновить "Дію" до последней версии;
- авторизоваться в мобильном приложении;
- добавить все документы, выбрав "Добавить документ";
- указать "Пенсионное удостоверение";
- нажать пункт "Добавить удостоверение".
В Пенсионном фонде отметили, что электронное удостоверение подтянется автоматически, если его выдали по возрасту. Однако, если речь идет об удостоверении по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет, то его необходимо будет добавить в "Дію" собственноручно.
Частые вопросы
Когда можно получить е-удостоверение
По данным Пенсионного фонда, электронное пенсионное удостоверение можно получить через три-четыре дня с момента обращения гражданина, но не позднее десяти дней с момента поступления заявления. Электронное удостоверение подтянется автоматически или собственноручно в приложении.
Чем электронное удостоверение отличается от обычного
Цифровой формат сочетает функции удостоверения и платежной банковской карты. Среди прочего — позволит осуществлять банковские операции, безналичные платежи, пополнение наличными карточных счетов, без очередей делать расчеты за коммунальные услуги, вовремя получать пенсию.
