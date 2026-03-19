Главная Финансы Цифровое пенсионное удостоверение: как и кто может оформить

Цифровое пенсионное удостоверение: как и кто может оформить

Дата публикации 19 марта 2026 06:10
Цифровое пенсионное удостоверение: как и кто может оформить
Пожилая женщина с документами. Фото: УНИАН

В 2026 году украинским гражданам можно самостоятельно сформировать электронное пенсионное удостоверение, которое будет иметь такую же юридическую силу, что и обычное, однако будет предоставлять ряд преимуществ. Документ будет отображаться в мобильном приложении "Дія".

О правилах оформления рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как сформировать е-пенсионное удостоверение в 2026 году

По данным ПФУ, граждане могут получить электронное пенсионное удостоверение, которое будет содержаться в приложении "Дія". Основными преимуществами такого документа является удобство использования, ведь всегда будет находиться "под рукой" в смартфоне, предусматривать высокий уровень защиты информации. Кроме того, это будет надежным ключом для полноценного пользования всеми государственными электронными услугами.

В частности, украинцы могут выбрать только электронный формат удостоверения без платежной карты.

Сформировать электронный документ можно на сайте е-услуг Пенсионного фонда или в ближайшем сервисном центре фонда.

Оформление е-пенсионного удостоверения возможно путем подачи заявления и сканированных копий документов. Речь идет об:

  • идентификационном коде;
  • паспорте гражданина;
  • цветных фото, сделанных в течение последних шести месяцев размером 3*2,5 см;
  • физической подписи черным цветом (в формате jpg).

Далее оформить электронное пенсионное удостоверение можно на портале Пенсионного фонда. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  • авторизоваться на портале ПФУ через квалифицированную электронную подпись (КЭП);
  • подать заявление в пункте "О пенсионном обеспечении", выбрав "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения";
  • указать электронный формат, нажав "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме;
  • заполнить форму заявления, указав необходимые сведения о себе;
  • добавить документы, прикрепив сканированные копии паспорта, идентификационный код, фото;
  • подписать заявление с помощью электронной подписи.

После обработки заявления электронное удостоверение появится в мобильном приложении "Дія".

Как сгенерировать е-удостоверение в "Дії"

Для того, чтобы сгенерировать электронное пенсионное удостоверение в приложении "Дія", необходимо:

  • обновить "Дію" до последней версии;
  • авторизоваться в мобильном приложении;
  • добавить все документы, выбрав "Добавить документ";
  • указать "Пенсионное удостоверение";
  • нажать пункт "Добавить удостоверение".

В Пенсионном фонде отметили, что электронное удостоверение подтянется автоматически, если его выдали по возрасту. Однако, если речь идет об удостоверении по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет, то его необходимо будет добавить в "Дію" собственноручно.

Ранее мы писали, что в этом году украинцам пересмотрели размеры пенсий для лиц с инвалидностью. Сумма зависит от группы предоставленной инвалидности, категории, а также статуса гражданина.

Также мы сообщали, что некоторые украинцы могут потерять право на пенсии. Чтобы избежать негативного развития событий, необходимо пройти процедуру идентификации.

Частые вопросы

Когда можно получить е-удостоверение 

По данным Пенсионного фонда, электронное пенсионное удостоверение можно получить через три-четыре дня с момента обращения гражданина, но не позднее десяти дней с момента поступления заявления. Электронное удостоверение подтянется автоматически или собственноручно в приложении.

Чем электронное удостоверение отличается от обычного

Цифровой формат сочетает функции удостоверения и платежной банковской карты. Среди прочего — позволит осуществлять банковские операции, безналичные платежи, пополнение наличными карточных счетов, без очередей делать расчеты за коммунальные услуги, вовремя получать пенсию.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
