Цифровое пенсионное удостоверение: как и кто может оформить

Пожилая женщина с документами.

В 2026 году украинским гражданам можно самостоятельно сформировать электронное пенсионное удостоверение, которое будет иметь такую же юридическую силу, что и обычное, однако будет предоставлять ряд преимуществ. Документ будет отображаться в мобильном приложении "Дія".

О правилах оформления рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

Как сформировать е-пенсионное удостоверение в 2026 году

По данным ПФУ, граждане могут получить электронное пенсионное удостоверение, которое будет содержаться в приложении "Дія". Основными преимуществами такого документа является удобство использования, ведь всегда будет находиться "под рукой" в смартфоне, предусматривать высокий уровень защиты информации. Кроме того, это будет надежным ключом для полноценного пользования всеми государственными электронными услугами.

В частности, украинцы могут выбрать только электронный формат удостоверения без платежной карты.

Сформировать электронный документ можно на сайте е-услуг Пенсионного фонда или в ближайшем сервисном центре фонда.

Оформление е-пенсионного удостоверения возможно путем подачи заявления и сканированных копий документов. Речь идет об:

идентификационном коде;

паспорте гражданина;

цветных фото, сделанных в течение последних шести месяцев размером 3*2,5 см;

физической подписи черным цветом (в формате jpg).

Далее оформить электронное пенсионное удостоверение можно на портале Пенсионного фонда. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

авторизоваться на портале ПФУ через квалифицированную электронную подпись (КЭП);

подать заявление в пункте "О пенсионном обеспечении", выбрав "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения";

указать электронный формат, нажав "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме;

заполнить форму заявления, указав необходимые сведения о себе;

добавить документы, прикрепив сканированные копии паспорта, идентификационный код, фото;

подписать заявление с помощью электронной подписи.

После обработки заявления электронное удостоверение появится в мобильном приложении "Дія".

Как сгенерировать е-удостоверение в "Дії"

Для того, чтобы сгенерировать электронное пенсионное удостоверение в приложении "Дія", необходимо:

обновить "Дію" до последней версии;

авторизоваться в мобильном приложении;

добавить все документы, выбрав "Добавить документ";

указать "Пенсионное удостоверение";

нажать пункт "Добавить удостоверение".

В Пенсионном фонде отметили, что электронное удостоверение подтянется автоматически, если его выдали по возрасту. Однако, если речь идет об удостоверении по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет, то его необходимо будет добавить в "Дію" собственноручно.

Частые вопросы

Когда можно получить е-удостоверение

По данным Пенсионного фонда, электронное пенсионное удостоверение можно получить через три-четыре дня с момента обращения гражданина, но не позднее десяти дней с момента поступления заявления. Электронное удостоверение подтянется автоматически или собственноручно в приложении.

Чем электронное удостоверение отличается от обычного

Цифровой формат сочетает функции удостоверения и платежной банковской карты. Среди прочего — позволит осуществлять банковские операции, безналичные платежи, пополнение наличными карточных счетов, без очередей делать расчеты за коммунальные услуги, вовремя получать пенсию.