Підвищені пенсії: три законні способи збільшити виплати

Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українські громадяни можуть заздалегідь попіклуватися про більшу суму пенсії на майбутньому заслуженому відпочинку. За інформацією Пенсійного фонду, України (ПФУ) є кілька інструментів, що допоможуть підвищити розмір виплат.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Видалення невигідних місяців для більшої пенсії

За даними ПФУ, українське пенсійне законодавство дає змогу не брати для розрахунку майбутньої суми пенсії невигідні періоди. Йдеться про місяці, коли заробітна плата чи доходи були низькими або не було зовсім.

Загалом закон дає змогу виключити із загального страхового стажу наступні показники:

до 60 місяців поспіль — термін у п'ять років;

не брати до уваги періоди, які не перевищать 10% від сукупного стажу.

На практиці це означатиме, що громадянину необхідно буде переглянути свій індивідуальний коефіцієнт за всі місяці. Таку інформацію можна дізнатися у власному кабінеті Пенсійного фонду, де кожен вже зараз може зареєструватися для подальшого контролю за призначенням пенсії.

На основі отриманих даних можна буде визначити, які місяці містять найнижчі показники, тобто найменший дохід. До ПФУ необхідно буде надати окрему заяву для того, щоб їх прибрати.

Фахівці Пенсійного фонду зобов'язані за поданою заявою прибрати невигідні місяці з розрахунку суми виплати. Завдяки цьому показник середньої зарплати автоматично буде вищим.

Однак необхідно дотриматися ліміту у 60 місяців. Такий підхід варто використати, якщо це дійсно позитивно вплине на загальний коефіцієнт.

Право прибрати "нульові" періоди для вищих пенсій

Також громадянам дозволяється додатково виключати зі своєї трудової діяльності періоди, які мали соціальну значущість:

терміни несення строкової військової служби (за наявності);

періоди навчання (навчання у вузах до 2004 року);

час догляду за особою з інвалідністю першої групи або за неповнолітньою дитиною з інвалідністю;

термін догляду за дитиною до трирічного віку (декретна відпустка);

час простою, пов’язаний з коронавірусною пандемією та воєнним станом.

У такі періоди громадяни могли отримувати або нульову заробітну плату, або мінімальні виплати. Видалення для розрахунку автоматично збільшить показник середнього доходу для визначення пенсії.

Взяти нараховану зарплату до 2000 року для більшої пенсії

Окрім того, громадяни мають право подати до Пенсійного фонду довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року. Йдеться про п'ятирічний період, коли були найвищі заробітки.

Часті питання

Як змінилась сума мінімальної пенсії у 2026 році

Цьогоріч норми законодавства дозволили переглянути мінімальні та максимальні пенсійні виплати. Так, закон "Про Держбюджет-2026" передбачає мінімально гарантовану пенсію на рівні 2 595 грн (дорівнює розміру прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб). Максимальна пенсія становить 25 950 грн (не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму).

Як оновили пенсії після індексації у березні

Навесні 2026 року для більшості пенсіонерів проіндексували виплати в автоматичному режимі. Коефіцієнт індексації становив 1, 121 або 12,1%. Підвищення стосувалося лише базового розміру пенсії, без доплат. У середньому розмір зріс на 568 грн, а військової пенсії — на 1 539 грн. Найменше сума підвищення становила 100 грн, а найбільше — 2 595 грн.