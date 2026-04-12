Пенсии в Украине: жителям четырех регионов предусмотрены спецдоплаты в 20%

Человек держит украинскую валюту в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году гражданам пожилого возраста, проживающим в некоторых населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей, предусмотрена особая поддержка со стороны государства. На законодательном уровне закреплена надбавка к пенсии.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на постановление правительства № 647.

Кто может получить прибавку к пенсии в 2026 году

Правом на повышенную социальную поддержку наделены граждане, проживающие в горных районах. Вопрос предоставления такого статуса отдельным населенным пунктам регулирует соответствующее постановление правительства "О перечне населенных пунктов, которым предоставляется статус горных". Сейчас он дан таким районам в четырех западных регионах:

Закарпатском: Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский и Хустский; Ивано-Франковском: Верховинский, Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский; Львовском: Дрогобычский, Самборский и Стрыйский; Черновицком: Вижницкий и Черновицкий.

Важно также то, что право на дополнительные выплаты имеют, кроме постоянных местных жителей, внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Однако для такой категории граждан предусмотрено условие: они могут оформить доплату в случае фактического проживания в горном районе более чем полгода.

В соответствии с законодательством, размер надбавки, которую начисляют к пенсии, составляет 20%. Предоставление соответствующих доплат официально продлили в текущем году постановлением Кабинета министров №225.

Читайте также:

Что нужно для оформления надбавки к пенсии

Граждане, желающие оформить доплату в 20%, должны выяснить саму возможность начисления выплаты. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту фактического проживания или в местный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Согласно законодательству, гражданам, которые впервые обращаются за назначением пенсии, доплату устанавливают, если на дату обращения:

человек фактически проживал не менее шести месяцев подряд или работал на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного;

не находится за границей;

не платит единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в другом населенном пункте.

Гражданам, которые уже получают доплату, ее выплата может быть прекращена, если на дату проверки будет установлено, что:

человек фактически не проживает более полугода подряд или не работает на территории населенного пункта со статусом горного;

находится/находился за границей более 60 календарных дней подряд, кроме лиц, имеющих обоснованные причины;

получает пенсию или госпомощь в другом населенном пункте.

В случае, если надбавку не начислили или отказали, можно обращаться в офис Омбудсмена.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в ПФУ назвали размеры повышений в рамках индексации пенсий. В частности, военным пенсионерам (более 579 тыс. человек) в среднем сумму подняли на 573 грн, для чернобыльцев — на 1 576 грн, для государственных служащих, ученых, местных чиновников — на 1 371 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, как в 2026 году рассчитывают пенсии государственных служащих. Согласно правилам, размер выплаты определяют по специальной формуле, которая составляет 60% от размера среднемесячной заработной платы.