Пенсии в Украине: жителям четырех регионов предусмотрены спецдоплаты в 20%

Пенсионерам в четырех регионах начислят доплату в 20%: условия
В 2026 году гражданам пожилого возраста, проживающим в некоторых населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей, предусмотрена особая поддержка со стороны государства. На законодательном уровне закреплена надбавка к пенсии.
Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на постановление правительства № 647.
Кто может получить прибавку к пенсии в 2026 году
Правом на повышенную социальную поддержку наделены граждане, проживающие в горных районах. Вопрос предоставления такого статуса отдельным населенным пунктам регулирует соответствующее постановление правительства "О перечне населенных пунктов, которым предоставляется статус горных". Сейчас он дан таким районам в четырех западных регионах:
- Закарпатском: Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский и Хустский;
- Ивано-Франковском: Верховинский, Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский;
- Львовском: Дрогобычский, Самборский и Стрыйский;
- Черновицком: Вижницкий и Черновицкий.
Важно также то, что право на дополнительные выплаты имеют, кроме постоянных местных жителей, внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Однако для такой категории граждан предусмотрено условие: они могут оформить доплату в случае фактического проживания в горном районе более чем полгода.
В соответствии с законодательством, размер надбавки, которую начисляют к пенсии, составляет 20%. Предоставление соответствующих доплат официально продлили в текущем году постановлением Кабинета министров №225.
Что нужно для оформления надбавки к пенсии
Граждане, желающие оформить доплату в 20%, должны выяснить саму возможность начисления выплаты. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту фактического проживания или в местный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Согласно законодательству, гражданам, которые впервые обращаются за назначением пенсии, доплату устанавливают, если на дату обращения:
- человек фактически проживал не менее шести месяцев подряд или работал на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного;
- не находится за границей;
- не платит единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в другом населенном пункте.
Гражданам, которые уже получают доплату, ее выплата может быть прекращена, если на дату проверки будет установлено, что:
- человек фактически не проживает более полугода подряд или не работает на территории населенного пункта со статусом горного;
- находится/находился за границей более 60 календарных дней подряд, кроме лиц, имеющих обоснованные причины;
- получает пенсию или госпомощь в другом населенном пункте.
В случае, если надбавку не начислили или отказали, можно обращаться в офис Омбудсмена.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в ПФУ назвали размеры повышений в рамках индексации пенсий. В частности, военным пенсионерам (более 579 тыс. человек) в среднем сумму подняли на 573 грн, для чернобыльцев — на 1 576 грн, для государственных служащих, ученых, местных чиновников — на 1 371 грн.
Также Новини.LIVE рассказывали, как в 2026 году рассчитывают пенсии государственных служащих. Согласно правилам, размер выплаты определяют по специальной формуле, которая составляет 60% от размера среднемесячной заработной платы.
