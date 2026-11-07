Пожилой мужчина и женщина. Фото: Freepik

Украинское пенсионное законодательство не позволяет подавляющему большинству граждан получать выплаты, превышающие 30% от заработной платы. В то же время отдельные категории населения наделены особым правом претендовать на повышенный размер выплат. В некоторых случаях пенсия может составлять 80% от средней заработной платы в Украине.

О том, кому государство гарантирует такие права, сообщает сайт Новини.LIVE.

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Кто может оформить пенсию в размере 80% от зарплаты

По информации Пенсионного фонда, право на повышенную пенсионную поддержку предусмотрено законом №1584-ІХ. Речь идет о гражданах, имеющих статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), а также группу инвалидности, возникшую в результате этого события.

Согласно правилам, минимальная гарантированная пенсионная выплата для такой категории лиц зависит от средней заработной платы (дохода) в стране, с которой уплачивались взносы и которую Пенсионный фонд принимает за основу для расчета пенсии за последний год (в 2025 году она составляла 20 653 грн). Общая минимальная выплата включает следующие составляющие:

основную пенсию;

дополнительные пенсии;

доплаты;

надбавки;

повышение;

целевую денежную помощь;

суммы индексации;

различные компенсации.

Лица с инвалидностью, являющиеся участниками ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в зависимости от группы инвалидности могут получать долю от 60%, 80% и 100% от заработной платы в качестве минимальной пенсии, независимо от закона, в соответствии с которым она была назначена.

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В частности, 80% государство гарантирует людям с инвалидностью второй группы. В 2026 году минимальная сумма выплаты для такой категории лиц составляет 16 522 грн. При этом третья группа дает право на 60%, а первая — на 100% от заработной платы.

Какие еще гарантии предусмотрены для тех, кто пострадал на ЧАЭС

Также действуют минимальные гарантии для людей с инвалидностью, возникшей в результате увечья или болезни, вызванных Чернобыльской аварией. В частности, вторая группа имеет право на 8 838 грн, третьей группе выплачивают 6 813 грн, а первой — 11 048 грн.

Утвержден следующий минимум для людей со второй группой инвалидности, возникшей в результате увечья или болезни, вызванных аварией на ЧАЭС — 4 800 грн. Соответственно: третьей группе гарантируют 3 700 грн, а первой — 6 000 грн.

Правила оформления чернобыльской пенсии

Граждане могут получить повышенную пенсию, выполнив несколько важных шагов. В частности, необходимо получить важные документы, обратившись в больницу. Там нужно подать:

Удостоверение ликвидатора/пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС;

Медицинскую карту с историей болезни/исследованиями за год;

Документы, подтверждающие периоды работы/проживания в зоне отчуждения или загрязнения.

В частности, вторую группу инвалидности, предусматривающую право на минимальную пенсию в размере 80% от заработной платы, устанавливают гражданам при наличии выраженного (второй степени) ограничения жизнедеятельности, когда наблюдаются серьезные трудности в выполнении большинства повседневных дел, однако сохраняется способность к самообслуживанию и не требуется регулярный посторонний уход.

Медицинская комиссия должна вынести официальное экспертное заключение о связи заболевания с аварией на атомной электростанции. Гражданин получит электронное направление на оценку повседневного функционирования. После этого он должен обратиться в отделение ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что работающие пенсионеры, которые не имели права на перерасчет весной, но получили его позже, могут не ждать следующего периода повышения, а самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд для индивидуального перерасчета. Порядок пересмотра выплат закреплен в ст. 42 закона №1058-IV.

Еще Новини.LIVE писали о том, что украинцы получат доплаты к пенсиям. Кабинет министров до конца декабря продлил действие экспериментального проекта по внесению данных лиц со статусом пострадавших в результате аварии на ЧАЭС в госреестр территориальных общин, что подтвердит факт проживания в отдельных зонах. В 2026 году доплата составляет 2 595 грн.