Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

Українське пенсійне законодавство не дозволяє переважній більшості громадян отримувати виплати понад 30% від заробітної плати. Водночас окремі категорії населення наділені особливим правом претендувати на підвищений розмір виплат. У деяких випадках пенсія може становити 80% від середньої заробітної плати в Україні.

Про те, кому держава гарантує такі права, повідомляє сайт Новини.LIVE.

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Хто може оформити пенсію у сумі 80% від зарплати

За інформацією Пенсійного фонду, право на посилену пенсійну підтримку передбачене законом №1584-ІХ. Йдеться про громадян, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС), а також групу інвалідності, що виникла через цю подію.

Згідно з правилами, мінімальна гарантована пенсійна виплата для такої категорії осіб залежить до середньої заробітної плати (доходу) в країні, з якої були сплачені внески та яку Пенсійний фонд бере як базу для обчислення пенсії за останній рік (у 2025 році вона становила 20 653 грн). Загальна мінімальна виплата передбачає такі складові:

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основну пенсію;

додаткові пенсії;

доплати;

надбавки;

підвищення;

цільову грошову допомогу;

суми індексації;

різні компенсації.

Особи з інвалідністю, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, залежно від групи інвалідності можуть отримувати частку від 60%, 80% та 100% від зарплати як мінімальну пенсію, незалежно від закону, за яким її було призначено.

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Зокрема, 80% держава гарантує людям з інвалідністю другої групи. У 2026 році мінімальна сума виплати для такої категорії осіб становить 16 522 грн. Водночас, третя група дасть право на 60%, а перша — на 100% від зарплати.

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Які ще гарантії передбачені тим, хто постраждав на ЧАЕС

Також діють мінімальні гарантії для людей з інвалідністю, що виникла через каліцтво чи хворобу внаслідок Чорнобильської аварії. Зокрема, друга група має право на 8 838 грн, третій групі виплачують 6 813 грн, а першій — 11 048 грн.

Затверджений такий мінімум для людей з другою групою інвалідності, що виникла через каліцтво/хворобу внаслідок аварії на ЧАЕС — 4 800 грн. Відповідно: третій гарантують 3 700 грн, а першій — 6 000 грн.

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Правила оформлення чорнобильської пенсії

Громадяни можуть отримати підвищену пенсію, виконавши кілька важливих кроків. Зокрема, потрібно отримати важливі документи, звернувшись до лікарні. Там треба подати:

Посвідчення ліквідатора/потерпілого через аварію на ЧАЕС;

Медкартку з історією хвороби/дослідженнями за рік;

Документи з підтвердженням періодів роботи/проживання в зоні відчуження чи забруднення.

Зокрема, другу групу інвалідності, що передбачає право на мінімальну пенсію у 80% від зарплати, встановлюють громадянам за наявності вираженого (другого ступеня) обмеження життєдіяльності, коли спостерігаються серйозні труднощі у виконанні більшості повсякденних справ, проте збережена здатність до самообслуговування і не вимагає регулярного стороннього догляду.

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Медкомісія повинна зробити офіційний експертний висновок про зв’язок хвороби з аварією на атомній електростанції. Громадянин отримає електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування. Після цього повинен звернутися до відділення ПФУ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що працюючі пенсіонери, які не мали права перерахунок навесні, однак його набули пізніше, можуть не чекати наступного періоду підвищення, а самостійно звернутися до Пенсійного фонду для індивідуального перерахунку. Порядок перегляду виплат закріплений у ст. 42 закону №1058-IV.

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Ще Новини.LIVE писали про те, що українці отримають доплати до пенсій. Кабінет міністрів до кінця грудня продовжив дію експериментального проєкту щодо внесення даних осіб зі статусом постраждалої через аварію на ЧАЕС до держреєстру тергромад, що підтвердять факт проживання в окремих зонах. У 2026 році доплата становить 2 595 грн.