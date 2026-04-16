Зарплати в апаратах місцевих судів: ВРП ініціювала підвищення окладів

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть переглянути заробітну плату працівників апаратів судів за рахунок нових коефіцієнтів підвищення. Відповідну ініціативу, направлену до уряду, просять затвердити на період дії воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення через роботу в умовах підвищеного навантаження.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Вищої ради правосуддя.

Вимога підвищення окладів в апаратах місцевих судів

Навесні 2026 року уряд України закликали підтримати додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів працівникам апаратів місцевих судів.

Згідно з ухваленим рішенням Вищої ради правосуддя (ВРП), уряд має забезпечити належне фінансування судової системи під час війни. Там наголошують, що за рахунок стабільного фінансування будуть гарантовані:

Незалежність суддів; Безперервність діяльності судів; Довіра громадськості до судової системи.

Тоді як низькі зарплати в апаратах судів можуть загрожувати кадровими проблемами і ризиками порушення прав громадян.

У ВРП виступають за впровадження додаткових підвищувальних коефіцієнтів для такої категорії працівників. Термін їхньої дії пропонують обмежити періодом дії воєнного стану та пів року після, на час, коли спостерігаються складніші умови праці.

Очікується, що впровадження відповідних змін матиме такий результат:

зменшення дисбалансу в оплаті праці;

посилення кадрового потенціалу судів;

підвищення ефективності роботи судової системи.

Як пропонують змінити підхід в оплаті праці

Вища рада правосуддя напрацювала певні коефіцієнти підвищення посадових окладів, що залежатимуть від рівня навантаження на суди.

Згідно з проєктом постанови, передбачається такий тимчасовий перегляд окладів:

перевищення рівня навантаження на 20% — пропонують встановити коефіцієнт 1,2;

перевищення рівня навантаження на 100% — передбачається коефіцієнт 1,3;

перевищення рівня навантаження на 200% — пропонують коефіцієнт 1,4.

Як зазначається, перелік судів, де будуть застосовані відповідні коефіцієнти, пропонують довірити щоквартально затверджувати Державній судовій адміністрації за погодженням з Вищою радою правосуддя.

У ВРП наголошують, що підвищення окладів гарантуватиме забезпечення стабільної роботи судової системи в умовах більшого навантаження під час війни.

"Вища рада правосуддя вважає запропонований проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення розмірів додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів працівників апарату місцевих загальних судів" важливим, своєчасним і невід’ємним кроком у реалізації системних змін у зазначеному напрямі, особливо в умовах дії воєнного стану, та звертається до Кабінету Міністрів України із проханням розглянути його та схвалити", — резюмували у раді.

