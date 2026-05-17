Денежное обеспечение военнослужащих: каким будет размер "боевых" в мае

В мае 2026 года военнослужащим в Украине продолжают начислять денежное обеспечение по тому же принципу и в том же размере, что и раньше. Размер выплат зависит от места прохождения службы, сложности поставленных задач, участия в боевых действиях и других условий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько "боевых" получат защитники.

Что входит в денежное обеспечение военных

Порядок начисления ежемесячных и единовременных выплат военнослужащим определяется несколькими нормативными документами. Среди них Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим и отдельным категориям лиц, утвержденный приказом Министерства обороны Украины №260 от 7 июня 2018 года, приказ Минобороны №280 от 22 мая 2017 года, который регулирует финансовое обеспечение подразделений ВСУ, и решение министра обороны Украины №183/уд от 16 января 2024 года.

Для военнослужащих рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава со стажем службы до одного года гарантированный минимальный уровень денежного обеспечения составляет 20 130,05 грн. Речь идет о базовом окладе без учета премий, надбавок и доплат за участие в боевых действиях.

Какие суммы "боевых" получат военные в мае

Дополнительные выплаты напрямую зависят от характера службы и выполняемых задач:

30 000 грн — получают военные, которые выполняют боевые или специальные задачи согласно соответствующим приказам. Это может касаться подготовки к боевым действиям, управления войсками, логистического обеспечения, разминирования территорий, противовоздушной защиты или охраны критической инфраструктуры;

50 000 грн — предусмотрено для военнослужащих органов военного управления, штабов и командных структур, которые координируют работу подразделений, в том числе вне районов активных боевых действий;

100 000 грн — начисляют бойцам, которые непосредственно находятся на передовой, выполняют задачи на временно оккупированных территориях или работают в "серой зоне".

Кроме того, для отдельных категорий военнослужащих действует накопительная доплата в 70 тысяч гривен. Ее могут получить те, кто совокупно провел не менее 30 дней в районах боевых действий или в тылу противника при выполнении специальных или боевых задач. Кроме того, в мае части военных выплатят материальную помощь, оздоровительные и подъемную помощь.

