Пенсии в Украине — кому предусмотрены 12,9 тыс. грн в марте

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в марте текущего года некоторым пенсионерам начислят повышенный размер выплат. Речь идет об увеличенной сумме ежемесячной денежной выплаты для членов семей лиц, у которых есть особые заслуги перед родиной.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на закон №4682-ІХ.

Реклама

Читайте также:

Выплаты за особые заслуги перед Родиной

К лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, относятся граждане, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности страны с 2014 года и:

имеют звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

имеют орден Богдана Хмельницкого трех степеней;

орден "За мужество" трех степеней;

орден княгини Ольги трех степеней.

В случае гибели таких лиц право на выплату имеют родители и жена (муж), если достигли пенсионного возраста (независимо от продолжительности стажа), или:

наделены правом на пенсию независимо от возраста;

на досрочную пенсию по возрасту;

на льготную пенсию по возрасту;

пенсию с уменьшением пенсионного возраста согласно закону, или если являются лицами с инвалидностью.

Как изменился размер выплаты

Закон №4682-ІХ "О внесении изменения в ст. 4 закона "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", определяет, что членам семей лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, предусматривается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 1,5 минимальной заработной платы.

С 1 января 2026 года минимальная зарплата выросла с 8 000 грн до 8 647 грн. В связи с этим изменился размер ежемесячной финансовой помощи. Сумма выплаты в этом году составляет 12 970 грн.

Соответственно, специалисты Пенсионного фонда 01.01.2026 года провели перерасчет пенсий по случаю потери кормильца и увеличили размер ежемесячной денежной помощи членам семей лиц, у которых есть особые заслуги перед родиной.

В ПФУ отметили, что денежную выплату в новом размере такие категории граждан получат в марте с учетом выплат за январь и февраль текущего года.

По правилам, в случае если правом на помощь наделены несколько членов семьи, то общую сумму должны распределить между ними равными частями.

Как оформить предоставление выплат

Для того, чтобы оформить ежемесячную денежную выплату члены семей лиц, у которых есть особые заслуги перед родиной, должны подать в территориальный орган Пенсионного фонда заявление. Также граждане должны подготовить пакет документов, который подтвердит статус семьи погибшего защитника, и право на господдержку.

Заявление вместе с необходимыми документами можно подать в двух формах:

бумажной;

электронной.

Ранее мы писали, кто может воспользоваться возможностью досрочного оформления пенсии после 50 лет. В частности, таким правом наделены матери, которые воспитали тяжелобольных детей.

Еще мы рассказывали, кому из одиноких пенсионеров предусмотрена государственная социальная денежная помощь на уход. Доплату в более 1 тыс. грн можно получить по достижении 80-летнего возраста.