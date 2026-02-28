Пенсии на 1 500 грн выше — кому из украинцев гарантируют в марте

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине есть категории граждан, которые получат в марте повышенные пенсии за счет более высоких минимальных государственных гарантий для 2026 года. Новый уровень прожиточного минимума увеличил суммы на 1,5 тыс. грн для части пенсионеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О том, кто из граждан получит большие пенсии, рассказывают Новини.LIVE.

Кому из украинцев начислят пенсию на 1 500 грн выше

Согласно закону №4695-IX "О Госбюджете-2026", в этом году благодаря пересмотру уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, значительно выросли выплаты и доплаты для ряда категорий пенсионеров по сравнению с 2025 годом. Показатель сейчас выше на 234 грн и равен 2 595 грн.

Больше всего в этом году повышение почувствуют граждане, имеющие инвалидность, полученную в результате войны. Так, показатели в зависимости от группы инвалидности выросли от 800 грн до 1 500 грн.

Учитывая это, предусмотрены такие повышенные минимальные выплаты в марте:

Первая группа — 16 860 грн против 15 340 грн (650%); Вторая группа — 13 620 грн вместо 12 390 грн (525%); Третья группа выплата составляет 9 340 грн против 8 490 грн в 2025 году (360% прожиточного минимума).

Также предусмотрены доплаты для лиц с инвалидностью II-III групп из числа участников боевых действий, которым более 85 лет. Минимальная выплата равна 650% прожиточного минимума. В 2026 году показатель составляет 16 860 грн.

Выплаты для людей с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий будут подлежать индексации. Повышенные суммы поступят уже с апреля.

Другие пенсии для людей с инвалидностью

Для гражданских лиц с инвалидностью выплаты привязаны к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Предусмотрено такое процентное выражение:

в размере 100% — для лиц с инвалидностью первой группы;

доля 90% — для лиц с инвалидностью второй группы;

в размере 50% — для лиц с инвалидностью третьей группы.

Согласно нормам законодательства, пенсии по инвалидности не могут быть ниже прожиточного минимума в 2 595 грн.

Для кого еще выплатят повышенные пенсии

В марте после осуществления перерасчета пенсии могут вырасти минимум на 100 грн, а максимум — на 2 595 грн. Изменения коснутся большинства граждан. В списке:

военные пенсионеры;

лица с особыми заслугами;

получатели обычных пенсий;

пострадавшие от производственных травм;

люди с инвалидностью из-за аварии на ЧАЭС;

бывшие работники органов местного самоуправления.

Также повысят минимальные пенсии для таких групп:

для лиц, которым более 70 лет — с 3 613 грн до 4 050 грн;

для тех, кому 80+ и неработающих от 65 лет с полным страховым стажем — с 3 758 грн до 4 213 грн;

для лиц до 70 лет с полным стажем — с 3 323 грн до 3 725 грн (или с 3038 грн до 3406 грн с меньшим стажем).

Ранее мы рассказывали, как может измениться размер пенсионных выплат и есть ли смысл переходить тем, кто имеет инвалидность, на пенсию по возрасту. Нормы законодательства предусматривают определенные правила.

Также писали, кто может воспользоваться возможностью досрочного назначения пенсий при достижении 50 лет. В частности, таким правом наделены матери, имеющие тяжелобольных детей.