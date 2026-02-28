Пенсии на 1 500 грн выше — кому из украинцев гарантируют в марте

На 1500 грн больше — кому из украинцев начислят в марте
В Украине есть категории граждан, которые получат в марте повышенные пенсии за счет более высоких минимальных государственных гарантий для 2026 года. Новый уровень прожиточного минимума увеличил суммы на 1,5 тыс. грн для части пенсионеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кому из украинцев начислят пенсию на 1 500 грн выше
Согласно закону №4695-IX "О Госбюджете-2026", в этом году благодаря пересмотру уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, значительно выросли выплаты и доплаты для ряда категорий пенсионеров по сравнению с 2025 годом. Показатель сейчас выше на 234 грн и равен 2 595 грн.
Больше всего в этом году повышение почувствуют граждане, имеющие инвалидность, полученную в результате войны. Так, показатели в зависимости от группы инвалидности выросли от 800 грн до 1 500 грн.
Учитывая это, предусмотрены такие повышенные минимальные выплаты в марте:
- Первая группа — 16 860 грн против 15 340 грн (650%);
- Вторая группа — 13 620 грн вместо 12 390 грн (525%);
- Третья группа выплата составляет 9 340 грн против 8 490 грн в 2025 году (360% прожиточного минимума).
Также предусмотрены доплаты для лиц с инвалидностью II-III групп из числа участников боевых действий, которым более 85 лет. Минимальная выплата равна 650% прожиточного минимума. В 2026 году показатель составляет 16 860 грн.
Выплаты для людей с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий будут подлежать индексации. Повышенные суммы поступят уже с апреля.
Другие пенсии для людей с инвалидностью
Для гражданских лиц с инвалидностью выплаты привязаны к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Предусмотрено такое процентное выражение:
- в размере 100% — для лиц с инвалидностью первой группы;
- доля 90% — для лиц с инвалидностью второй группы;
- в размере 50% — для лиц с инвалидностью третьей группы.
Согласно нормам законодательства, пенсии по инвалидности не могут быть ниже прожиточного минимума в 2 595 грн.
Для кого еще выплатят повышенные пенсии
В марте после осуществления перерасчета пенсии могут вырасти минимум на 100 грн, а максимум — на 2 595 грн. Изменения коснутся большинства граждан. В списке:
- военные пенсионеры;
- лица с особыми заслугами;
- получатели обычных пенсий;
- пострадавшие от производственных травм;
- люди с инвалидностью из-за аварии на ЧАЭС;
- бывшие работники органов местного самоуправления.
Также повысят минимальные пенсии для таких групп:
- для лиц, которым более 70 лет — с 3 613 грн до 4 050 грн;
- для тех, кому 80+ и неработающих от 65 лет с полным страховым стажем — с 3 758 грн до 4 213 грн;
- для лиц до 70 лет с полным стажем — с 3 323 грн до 3 725 грн (или с 3038 грн до 3406 грн с меньшим стажем).
