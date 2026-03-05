Пенсія у 12,9 тис. грн — кому передбачені підвищені виплати у березні

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року деякі пенсіонери отримають підвищений розмір виплат. Йдеться про збільшену суму щомісячної грошової виплати для членів родин осіб, у яких є особливі заслуги перед батьківщиною.

Виплати за особливі заслуги перед Батьківщиною

До осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, належать громадяни, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності країни з 2014 року та:

мають звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка";

мають орден Богдана Хмельницького трьох ступенів;

орден "За мужність" трьох ступенів;

орден княгині Ольги трьох ступенів.

У разі загибелі таких осіб право на виплату мають батьки та дружина (чоловік), якщо досягли пенсійного віку (незалежно від тривалості стажу), або:

наділені правом на пенсію незалежно від віку;

на дострокову пенсію за віком;

на пільгову пенсію за віком;

пенсію зі зменшенням пенсійного віку згідно із законом, або якщо є особами з інвалідністю.

Як змінився розмір виплати

Закон №4682-ІХ "Про внесення зміни до ст. 4 закону "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", визначає, що членам родин осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, передбачається надання щомісячної грошової виплати у розмірі 1,5 мінімальної заробітної плати.

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросла з 8 000 грн до 8 647 грн. У зв'язку з цим змінився розмір щомісячної фінансової допомоги. Сума виплати цьогоріч становить 12 970 грн.

Відповідно, фахівці Пенсійного фонду 01.01.2026 року провели перерахунок пенсій у разі втрати годувальника та збільшили розмір щомісячної грошової допомоги членам родин осіб, у яких є особливі заслуги перед батьківщиною.

У ПФУ зазначили, що грошову виплату в новому розмірі такі категорії громадян отримають у березні з урахуванням виплат за січень та лютий поточного року.

За правилами, у разі коли правом на допомогу наділені кілька членів родини, то загальну суму мають розподілити між ними рівними частинами.

Як оформити надання виплат

Для того, щоб оформити щомісячну грошову виплату, члени сімей осіб, у яких є особливі заслуги перед батьківщиною, мають подати до територіального органу Пенсійного фонду заяву. Також громадяни мають підготувати пакет документів, що підтвердить статус родини загиблого захисника, і право на держпідтримку.

Заяву разом з необхідними документами можна подати у двох формах:

паперовій;

електронній.

