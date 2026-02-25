Пенсии в Украине — кто может воспользоваться правом досрочного выхода на заслуженный отдых

Женщина за компьютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине матери, которые воспитывали тяжелобольных детей без установленной инвалидности до шестилетнего возраста, наделены правом на досрочное назначение пенсионных выплат после 50 лет при наличии определенного количества стажа. Также есть еще несколько категорий граждан, которые могут воспользоваться льготным правом оформления пенсии.

О том, кто имеет право на выход на пенсию в 50 лет, рассказывают Новини.LIVE.

Право досрочного выхода на пенсию в 50 лет

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), матери, которые до шести лет воспитывали больных детей (которые не имели инвалидности), могут воспользоваться правом оформления досрочной пенсии по возрасту. Соответствующий вопрос регулирует статья 115 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Также необходимо соблюсти следующие условия:

достижение 50-летнего возраста;

наличие минимально 15 лет стажа.

Термин "тяжелобольной ребенок, которому не установлена инвалидность", описан в ст. 1 указанного закона. Речь идет о детях, у которых диагностировано тяжелое перинатальное поражение нервной системы, тяжелый врожденный порок развития, редкое орфанное заболевание, онкология, детский церебральный паралич, тяжелое психическое расстройство, сахарный диабет первого типа, острая или хроническая болезнь почек четвертой степени, дети с тяжелыми травмами, нуждаются в трансплантации органов или паллиативной помощи.

Среди документов, удостоверяющих наличие тяжелой болезни у детей без инвалидности:

удостоверение получателя госпомощи на больных детей без инвалидности;

справка медучреждения о том, что у ребенка есть вышеупомянутые болезни до достижения шестилетнего возраста.

Кто еще имеет право на льготный выход на пенсию

Также нормы законодательства предусматривают льготную пенсию для женщин, которые защищали Украину. Речь идет как о военнослужащих, так и о работницах полиции и других силовых структур. Таким женщинам предоставлено право на пенсию с 50 лет при наличии 20 лет стажа. 55-летним мужчинам из этих же категорий дают право на досрочный выход на пенсию с 25 годами стажа.

Кроме того, пенсия по возрасту на льготных условиях предусмотрена для жен/мужей, а также родителей погибших военных, полицейских и других защитников страны. Конкретный возраст выхода на заслуженный отдых зависит от того, при каких обстоятельствах была гибель, и какой статус предоставлен.

Кому государство доплачивает средства в случае выхода на пенсию

Также в Украине работникам ряда сфер предоставляется право на единовременную выплату в размере десяти месячных пенсий.

Им могут воспользоваться некоторые работники образования, медицины, социальной сферы и культуры. Соответствующую помощь предоставляют тем, кто на дату достижения пенсионного возраста выполнил условия:

работал на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет, в государственных/коммунальных учреждениях;

есть необходимое количество стажа: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;

до этого не имели ни одного вида пенсии.

