Пенсии в Украине — какую помощь гарантируют пенсионерам в возрасте от 80 лет

Украинское законодательство предусматривает оказание поддержки для одиноких пенсионеров, достигших 80-летнего возраста. Речь идет о назначении государственной социальной денежной помощи на уход, показатель которой вырос в 2026 году.

Об особенностях предоставления соответствующей помощи рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Условия предоставления помощи для пенсионеров в возрасте 80+

Согласно нормам законодательства, выплату государственной финансовой помощи на уход одиноким украинцам, достигшим 80-летнего возраста назначают при соблюдении определенных условий.

Одинокими лицами могут считаться граждане, не имеющие трудоспособных родственников, которые обязаны по закону их содержать (совершеннолетние дочь, сын, внуки или правнуки).

Социальную помощь назначают при следующих условиях:

Гражданин достиг 80-летнего возраста; Есть заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости регулярного постороннего ухода; Пенсия выплачивается на основе закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"/закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"; Отсутствует надбавка к пенсии на уход/компенсация на уход, которые предоставляют органы Пенсионного фонда (при наличии помощь могут назначить только в случае прекращения соответствующих выплат).

Размер доплаты к пенсии в 2026 году

Государственная финансовая помощь на уход одиноким украинцам, достигшим 80-летнего возраста, привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В связи с повышением показателя растут и соответствующие выплаты.

Согласно правилам, размер пособия составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Благодаря новым показателям в законе "О Госбюджете-2026" прожиточный минимум составляет 2595 грн, поэтому доплата в этом году повысилась до 1038 грн. В прошлом году показатель был уровне 2361 грн, что формировало доплату в сумме 944,4 грн. Учитывая это, государственная помощь выросла на 93,6 грн.

Что еще стоит знать пенсионерам, которым более 80 лет

По данным ПФУ, информация об отсутствии трудоспособных родственников (независимо от адреса их проживания), обязанных содержать, должна указываться в поданном заявлении на назначение соответствующей помощи на уход. Информацию о составе семьи нужно указывать в декларации о доходах и имуществе гражданина, обратившегося за назначением соцпомощи. С пакетом документов граждане должны самостоятельно обратиться в любое отделение Пенсионного фонда.

Также стоит заметить, что граждане, достигшие 80-летнего возраста, могут получать надбавку в 570 грн.

Как сообщают в Пенсионном фонде, такие доплаты автоматически начисляются для пожилых людей к основному размеру пенсии. Речь идет о так называемых "возрастных надбавках".

