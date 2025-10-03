Коммерческий учет газа — что стоит знать о поверке и замене счетчиков газа

Прибор учета газа. Фото: Киевгаз

В Украине предусмотрен коммерческий учет природного газа, благодаря которому осуществляется расчет за фактически потребленный объем ресурса, без переплат, ведь основывается на показаниях газового счетчика. Такой метод является более точным, поскольку учитывает индивидуальное потребление, поэтому важно установить соответствующий прибор и проводить регулярную поверку.

О правилах установки счетчиков, поверки и наказаниях рассказали в пресс-службе Харьковского городского филиала "Газсети".

Необходимость установки прибора учета

Нормы законодательства обязывают Операторов газораспределительных систем устанавливать счетчики населению. Также на них возложены обязанности по осуществлению регулярных поверок, а при необходимости — ремонта или замены приборов, независимо от права собственности на них.

Также потребители, которые не имеют счетчиков и не желают ждать своей очереди на их установку, могут инициировать такую процедуру за собственные средства.

Приборы учета бывают разных типов и типоразмеров. В основном используются мембранные счетчики объемного типа: типоразмеры от G1,6 (максимальный расход газа — до 2,5 куб. м/ч) до G4 (предельный расход топлива — до 6 куб. м/ч). Они измеряют объем топлива непосредственно, а не через измерение скорости движения газа или других данных, как это делают скоростные приборы (ультразвуковые, турбинные).

Правила поверки счетчиков

В случае установки приборов по инициативе Операторов ГРМ потребители не должны платить за услугу. Только нужно подписать акт его установки и акт приема-передачи на хранение прибора.

Для достоверности измерения объема газа счетчики должны проходить периодическую поверку. Ее должны осуществлять в течение всего периода использования прибора. В частности, для бытовых мембранных счетчиков межповерочный интервал составляет восемь лет.

Все работы являются бесплатными для потребителей — от демонтажа счетчика и до установки поверенного.

Если специалисты признают счетчик по результатам поверки непригодным, то Оператор ГРМ обязан за собственные средства осуществить ремонт или дать другой прибор.

В случае выявления нарушений — в отношении потребителей должны составить соответствующий акт. Если срок поверки истек, а счетчик газа остался не поверенным по вине потребителя, то начисление за потребленный ресурс будет проводиться по предельным нормам потребления, что не будет соответствовать фактическому использованию газа.

Предусмотрена внеочередная поверка счетчика. Если по ее результатам не будет подтвержден факт его несоответствия нормативным документам по метрологии, все расходы будут возложены на ее инициатора.

