Головна Фінанси Повірка та заміна лічильників газу — що необхідно знати українцям

Повірка та заміна лічильників газу — що необхідно знати українцям

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 08:50
Комерційний облік газу — що варто знати про повірку та заміну лічильників газу
Прилад обліку газу. Фото: Київгаз

В Україні передбачений комерційний облік природного газу, завдяки якому відбувається розрахунок за фактично спожитий обсяг ресурсу, без переплат, адже ґрунтується на показниках газового лічильника. Такий метод є більш точним, оскільки враховує індивідуальне споживання, тому важливо встановити відповідний прилад та проводити регулярну повірку.

Про правила встановлення лічильників, повірки та покарання розповіли у пресслужбі Харківської міської філії "Газмережі".

Читайте також:

Необхідність встановлення приладу обліку

Норми законодавства зобов'язують Операторів газорозподільних систем встановлювати лічильники населенню, які їх не мають. Також на них покладені обов'язки зі здійснення регулярних повірок, а за потреби — ремонту або заміни приладів, незалежно від права власності на них.

Також споживачі, які не мають лічильників і не бажають чекати своєї черги на їх встановлення, можуть ініціювати таку процедуру за власні кошти. 

Прилади обліку бувають різних типів і типорозмірів. Здебільшого використовуються мембранні лічильники об'ємного типу: типорозміри від G1,6 (максимальна витрата газу — до 2,5 куб. м/год.) до G4 (гранична витрата палива — до 6 куб. м/год.). Вони вимірюють об'єм палива безпосередньо, а не через вимірювання швидкості руху газу чи інших даних, як це роблять швидкісні прилади (ультразвукові, турбінні). 

Правила повірки лічильників

У разі встановлення приладів за ініціативи Операторів ГРМ споживачі не повинні платити за послугу. Лише потрібно підписати акт його встановлення та акт приймання-передачі на зберігання приладу.

Для достовірності вимірювання об'єму газу лічильники мають проходити періодичну повірку. Її мають здійснювати протягом всього періоду використання приладу. Зокрема, для побутових мембранних лічильників міжповірочний інтервал становить вісім років.

Всі роботи є безкоштовними для споживачів — від демонтажу лічильника і до встановлення повіреного.

Якщо фахівці визнають лічильник за результатом повірки непридатним, то Оператор ГРМ зобов'язаний за власні кошти здійснити ремонт чи дати інший прилад.

У разі виявлення порушень — щодо споживачів мають скласти відповідний акт. Якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу лишився не повіреним з вини споживача, то нарахування за спожитий ресурс буде проводитися за граничними нормами споживання, що не відповідатиме фактичному використанню газу.

Передбачена позачергова повірка лічильника. Якщо за її результатами не буде підтверджений факт його невідповідності нормативним документам з метрології, всі витрати будуть покладені на її ініціатора.

Раніше ми писали, що від споживачів газу можуть вимагати важливу довідку, відсутність якої може не дати права на оформлення субсидії. У Нафтогазі розповіли, як її можна отримати самостійно. 

Ще ми розповідали, що клієнти філій "Газмережі" мають актуалізувати дані, що дозволить убезпечити себе від боргів. Також це не дозволить нараховувати плату у разі непроживання в оселі. 

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ гроші лічильники
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
