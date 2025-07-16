Поверка счетчиков газа — какие правила и кто должен платить в 2025 году

Прибор учета газа. Фото: Киевгаз

Украинские потребители природного газа должны периодически проводить поверку счетчиков, что позволит следить за точностью коммерческого учета. Известно, какие есть виды соответствующих проверок и кто должен платить за такую процедуру.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию АО "Киевгаз".

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Поверка приборов учета газа является процедурой контроля его метрологических характеристик с целью установления пригодности к применению. Такие проверки позволяют быть уверенными в точности коммерческого учета полученного ресурса.

Регулярная поверка счетчиков является обязательной процедурой в соответствии с законом "О метрологии и метрологической деятельности" и Кодексом газораспределительных систем.

Интервал между проведением проверки бытовых счетчиков газа составляет восемь лет. Она может быть как периодической, так и внеочередной.

Инициаторами осуществления периодических поверок должны выступать газораспределительные компании. Как правило, они заблаговременно предупреждают потребителей о необходимости проведения такой процедуры. В частности, они должны:

поставить в известность о начале проведения работ;

согласовать дату и время снятия прибора на поверку.

Инициировать внеочередные поверки могут как газораспределительные компании, так и бытовые потребители газа. Внеплановые проверки приборов могут осуществляться во время межповерочного интервала, если у инициаторов поверки возникли сомнения относительно их пригодности к применению.

Кто должен платить за поверку приборов учета

Согласно правилам, периодическая поверка счетчиков природного газа является полностью бесплатной услугой для потребителей.

Если проверка прибора учета газа была внеочередной по инициативе потребителя и не подтвердила факта несоответствия показателей, расходы связанные с такой поверкой должны возлагаться на инициатора.

На период проведения проверки прибора газовики должны временно установить потребителю счетчик из обменного фонда. Однако, если на плановую поверку невозможно установить другой прибор, то расчеты будут осуществлены в зависимости от среднемесячного объема потребления голубого топлива за аналогичный период предыдущего года или фактический период потребления, если он не превышает полгода.

В частности, в Киеве, в случае возникновения сомнений относительно точности приборного учета газа, граждане могут инициировать внеочередную поверку, обратившись в контактный центр АО "Киевгаз": (044) 495-04-04; (097) 495-11-04.

"Операторы контактного центра зафиксируют обращение и согласуют дату и время визита нашего сотрудника", — добавили в компании.

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