Повірка лічильників газу — які правила та хто має платити у 2025 році

Прилад обліку газу. Фото: Київгаз

Українські споживачі природного газу мають періодично проводити повірку лічильників, що дозволить слідкувати за точністю комерційного обліку. Відомо, які є види відповідних перевірок та хто має платити за таку процедуру.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію АТ "Київгаз".

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Правила повірки лічильників природного газу у 2025 році

Повірка приладів обліку газу є процедурою контролю його метрологічних характеристик з метою встановлення придатності до застосування. Такі перевірки дозволяють бути впевненими щодо точності комерційного обліку отриманого ресурсу.

Регулярна повірка лічильників є обов'язковою процедурою відповідно до закону "Про метрологію та метрологічну діяльність" та Кодексу газорозподільних систем.

Інтервал між проведенням перевірки побутових лічильників газу становить вісім років. Вона може бути як періодичною, так і позачерговою.

Ініціаторами здійснення періодичних повірок мають виступати газорозподільчі компанії. Як правило, вони завчасно попереджають споживачів про необхідність проведення такої процедури. Зокрема, вони мають:

поставити до відома про початок проведення робіт;

узгодити дату і час зняття приладу на повірку.

Ініціювати позачергові повірки можуть як газорозподільчі компанії, так і побутові споживачі газу. Позапланові перевірки приладів можуть здійснюватися під час міжповірочного інтервалу, якщо у ініціаторів повірки виникли сумніви щодо їх придатності до застосування.

Хто має платити за повірку приладів обліку

Згідно з правилами, періодична повірка лічильників природного газу є повністю безплатною послугою для споживачів.

Якщо перевірка приладу обліку газу була позачерговою з ініціативи споживача і не підтвердила факту невідповідності показників, витрати пов'язані з такою повіркою мають покладатися на ініціатора.

На період проведення перевірки приладу газовики мають тимчасово встановити споживачу лічильник з обмінного фонду. Проте, якщо на планову повірку неможливо встановити інший прилад, то розрахунки будуть здійснені залежно від середньомісячного обсягу споживання блакитного палива за аналогічний період попереднього року чи фактичний період споживання, якщо він не перебільшує пів року.

Зокрема, у Києві, у разі виникнення сумнівів щодо точності приладового обліку газу, громадяни можуть ініціювати позачергову повірку, звернувшись до контактного центру АТ "Київгаз": (044) 495-04-04; (097) 495-11-04.

"Оператори контактного центру зафіксують звернення та узгодять дату та час візиту нашого співробітника", — додали у компанії.

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