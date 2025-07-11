Розрахунок за комуналку онлайн — Нафтогаз звернувся до клієнтів

Комунальні платіжки, гроші та смартфон. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" звернулися із заявою до клієнтів, які планують розраховуватися за спожитий природний газ онлайн. Там наголосили, що дистанційна оплата спожитого ресурсу має один важливий нюанс.

Про це повідомила пресслужба ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про розрахунок за газ онлайн

За інформацією Нафтогазу, громадяни, які оберуть як спосіб розрахунку за блакитне паливо один із онлайн-сервісів, отримають від компанії бонус.

Реклама

Так, споживачі матимуть змогу заплатити менше завдяки спеціальній знижці, передбаченій для дистанційної оплати.

"Клієнти ГК "Нафтогаз України" можуть отримати 1% знижки... Зробіть маленький та простий крок для економії витрат", — йдеться у повідомленні.

Реклама

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз у Fb

Умови надання знижки на оплату газу

Згідно з умовами, відповідна знижка доступна виключно у разі здійснення вчасного розрахунку. Вона надається тим клієнтам, які здійснюють оплату до 15 числа щомісяця.

Окрім того, правила передбачають:

знижка не сумується;

її не нараховують у разі заборгованості;

бонус відобразиться в платежі з наступного розрахункового місяця.

Таким чином, щоб отримати знижку, клієнтам потрібно зробити вчасну оплату через один з онлайн-сервісів ГК "Нафтогаз України":

через особистий кабінет на my.gas.ua;

через чат-боти GASUA у Viber або Telegram;

через сайт gas.ua.

За інформацією компанії, вчасна оплата за спожитий газ є гарантією стабільного забезпечення блакитним паливом населення.

Раніше ми писали, що багатодітні родини можуть суттєво заощаджувати на оплаті комунальних послуг, якщо дохід не перевищує 4,24 тис. грн. У Мінсоцполітики розповіли, як отримати пільги.

Також повідомляли, хто і за що заплатить від 100 до 900 грн у третій платіжці за газ. Йдеться про розрахунок за технічне обслуговування газових мереж будинків.