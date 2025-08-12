Поверка газовых счетчиков — что грозит в случае избежания такой процедуры

Прибор учета газа. Фото: Киевгаз

Украинские потребители природного газа должны быть готовы к периодической поверке газовых счетчиков специалистами. Гражданам рассказали, как часто необходимо проводить соответствующую процедуру, кто должен покрывать расходы и что грозит в случае избежания такой процедуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Винницкого городского филиала "Газсети".

Что нужно знать о поверке счетчиков газа

Поверка газовых счетчиков является обязательной процедурой, которую проводят с целью проверки точности работы приборов учета ресурса. Газовые счетчики разрешается применять только при условии, что они прошли поверку.

Она осуществляется через определенные промежутки времени, которые называются межповерочными интервалами. А именно:

для счетчиков класса 1,0 — межповерочный интервал составляет два года;

для приборов класса 1,5 — интервал равен восемь лет.

Все работы, связанные с подготовкой к поверке, в том числе к демонтажу и монтажу, должны осуществлять исключительно специалисты Оператора газораспределительных сетей. Тогда как саму поверку счетчиков осуществляют государственные поверители региональных метрологических центров на аттестованном оборудовании. Они должны установить степень пригодности к применению счетчика и выдать заключение о пригодности прибора.

Во время снятия счетчика на поверку:

осуществляют его обследование;

проверяют наличие и целостность пломб;

устанавливают отсутствие на приборе механических повреждений;

фиксируют номер счетчика, завод-изготовитель, год выпуска;

записывают дату последней поверки, последние показатели и функционирование.

В случае выявления каких-либо нарушений из вышеперечисленного — составят соответствующий акт.

Кто должен платить и последствия за отсутствие поверки счетчика

Как сообщают в Газсети, если срок поверки счетчика закончился, и его не поверили по вине потребителя (из-за недопуска в помещение со счетчиком газа для демонтажа или монтажа), показатели будут считать недействительными и начнут проводить начисления за потребленный газ по общим нормам потребления. В связи с этим клиентам могут начать поступать завышенные суммы в коммунальных платежках.

Расходы за периодическую поверку счетчиков газа, в частности, за демонтаж, транспортировку, монтаж, техобслуживание и связанные с этим ремонты, должны покрывать Операторы ГРМ.

Небытовые потребители должны самостоятельно контролировать сроки истечения межповерочных интервалов, а также обеспечивать проведение поверки счетчиков за собственные средства.

В случае, если проводится внеочередная поверка или экспертиза счетчика по инициативе потребителя или газораспределительной организации, то все расходы будут возложены на сторону, выступившую инициатором проведения.

Ранее мы писали, зачем взимают плату за услугу распределения природного газа с тех, кто прокладывал газопроводы за собственные средства к своим домам. Специалисты объяснили, что даже тогда, когда газ потребители не используют, газораспределительная система нуждается в поддержке в надлежащем состоянии.

Также мы сообщали, во сколько обойдется услуга технического обслуживания в 2025 году. Меньше всего стоит соответствующая проверка около 100 грн, однако может превышать сумму в 1 тыс. грн.