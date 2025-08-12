Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Поверка счетчиков — почему клиенты переплачивают за газ

Поверка счетчиков — почему клиенты переплачивают за газ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 08:50
Поверка газовых счетчиков — что грозит в случае избежания такой процедуры
Прибор учета газа. Фото: Киевгаз

Украинские потребители природного газа должны быть готовы к периодической поверке газовых счетчиков специалистами. Гражданам рассказали, как часто необходимо проводить соответствующую процедуру, кто должен покрывать расходы и что грозит в случае избежания такой процедуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Винницкого городского филиала "Газсети".

Реклама
Читайте также:

Что нужно знать о поверке счетчиков газа

Поверка газовых счетчиков является обязательной процедурой, которую проводят с целью проверки точности работы приборов учета ресурса. Газовые счетчики разрешается применять только при условии, что они прошли поверку.

Она осуществляется через определенные промежутки времени, которые называются межповерочными интервалами. А именно:

  • для счетчиков класса 1,0 — межповерочный интервал составляет два года;
  • для приборов класса 1,5 — интервал равен восемь лет.

Все работы, связанные с подготовкой к поверке, в том числе к демонтажу и монтажу, должны осуществлять исключительно специалисты Оператора газораспределительных сетей. Тогда как саму поверку счетчиков осуществляют государственные поверители региональных метрологических центров на аттестованном оборудовании. Они должны установить степень пригодности к применению счетчика и выдать заключение о пригодности прибора.

Во время снятия счетчика на поверку:

  • осуществляют его обследование;
  • проверяют наличие и целостность пломб;
  • устанавливают отсутствие на приборе механических повреждений;
  • фиксируют номер счетчика, завод-изготовитель, год выпуска;
  • записывают дату последней поверки, последние показатели и функционирование.

В случае выявления каких-либо нарушений из вышеперечисленного — составят соответствующий акт.

Кто должен платить и последствия за отсутствие поверки счетчика

Как сообщают в Газсети, если срок поверки счетчика закончился, и его не поверили по вине потребителя (из-за недопуска в помещение со счетчиком газа для демонтажа или монтажа), показатели будут считать недействительными и начнут проводить начисления за потребленный газ по общим нормам потребления. В связи с этим клиентам могут начать поступать завышенные суммы в коммунальных платежках.

Расходы за периодическую поверку счетчиков газа, в частности, за демонтаж, транспортировку, монтаж, техобслуживание и связанные с этим ремонты, должны покрывать Операторы ГРМ.

Небытовые потребители должны самостоятельно контролировать сроки истечения межповерочных интервалов, а также обеспечивать проведение поверки счетчиков за собственные средства.

В случае, если проводится внеочередная поверка или экспертиза счетчика по инициативе потребителя или газораспределительной организации, то все расходы будут возложены на сторону, выступившую инициатором проведения.

Ранее мы писали, зачем взимают плату за услугу распределения природного газа с тех, кто прокладывал газопроводы за собственные средства к своим домам. Специалисты объяснили, что даже тогда, когда газ потребители не используют, газораспределительная система нуждается в поддержке в надлежащем состоянии.

Также мы сообщали, во сколько обойдется услуга технического обслуживания в 2025 году. Меньше всего стоит соответствующая проверка около 100 грн, однако может превышать сумму в 1 тыс. грн.

коммунальные услуги облгазы газоснабжение газ счетчики
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации