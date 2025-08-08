У Газмережі пояснили — чи законно стягують плату з українців за розподіл газу

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Українським споживачам пояснили, навіщо потрібно платити за послугу розподілу природного газу, якщо дехто з них прокладав газопроводи власним коштом до своїх домівок. Оператори газорозподільної системи забезпечують роботу газових мереж, експлуатацію газового обладнання, підтримують цілодобово роботу аварійних служб.

Про це розповіли у пресслужбі Дніпровської філії "Газмережі".

Чому українці мають платити за розподіл газу

Як розповіли у філії, до них іноді звертаються клієнти із незгодою надходження рахунків за розподіл газу, мотивуючи тим, що самостійно платили за прокладання газопроводів до своїх домогосподарств.

У компанії пояснили, що до осель громадян природний газ доставляється з магістрального газопроводу: на газорозподільних станціях паливо переходить до розподільних, а далі йде до газорегуляторних пунктів. Після чого тиск природного газу понижується до найнижчого рівня, що є безпечним для побутового використання. Надалі він по газопроводах потрапляє до кінцевих споживачів.

Саме розподільними мережами філії "Газмережі" цілодобово доставляють газ клієнтам. Тобто, до того, як потрапити в домівки споживачів з загального газопроводу, блакитне паливо проходить 20-30, а іноді 100 кілометрів. Таким чином, та частина газопроводу, яку було прокладено на вулиці до оселі, є дуже незначною часткою газорозподільних мереж.

Зокрема, фахівці Дніпровської філії "Газмережі" обслуговують 7,5 тисяч км газових мереж Дніпра та низки населених пунктів району, а також споруди та обладнання на них, що дозволяє забезпечувати наявність потрібного обсягу природного газу у помешканнях 24/7.

"Виконувати усі критично важливі роботи на газових мережах міста фахівці Дніпровської філії "Газмережі" можуть лише за умови належного рівня оплат дніпрянами за послуги з розподілу газу", — пояснили у філії.

Ілюстрація. Джерело: Газмережі

Куди йдуть кошти від оплати за доставку газу

Таким чином, навіть тоді, коли блакитне паливо споживачі не використовують, газорозподільну систему необхідно підтримувати у належному робочому стані. Завдяки регулярному обслуговуванню забезпечується необхідний тиск газу для можливості його споживання будь-якої миті.

Розмір плати за послугу визначається для кожного споживача в індивідуальному порядку. Розрахунок за сервіс здійснюється, виходячи з величини річної замовленої потужності об’єкта клієнта. Її визначають, на основі фактичного обсягу споживання газу об'єктом за газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня), що передує розрахунковому календарному року, проте не може бути нижчою за обсяги, прописані в Кодексі газорозподільних систем.

Кошти, отримані за послугу з доставки газу, у воєнний час важливі для підтримки енергофронту країни, оскільки дозволяють:

купувати матеріали та обладнання для здійснення ремонтів газових мереж;

забезпечувати безперебійне функціонування газорозподільної системи протягом опалювального сезону;

функціонувати у цілодобовому режимі аварійно-диспетчерській службі "104";

сплачувати податки до державного/місцевого бюджетів;

виплачувати зарплату працівникам.

"Дніпровська філія "Газмережі" дякує усім клієнтам, які розраховуються за доставку газу вчасно!", — додали у компанії.

Раніше ми писали, скільки коштує сервіс техобслуговування у 2025 році. Найменше перевірка може обійтися на одну квартиру у понад 100 грн, та іноді може перевищувати 1 тис. грн.

Також повідомляли, навіщо необхідна актуалізація даних в оператора газорозподільних мереж. Відповідна процедура є надважливою у разі зміни власника житла, якщо змінилось число зареєстрованих осіб у помешканні.