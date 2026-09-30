В Газсети пояснили, в каких случаях потребитель должен оплачивать поверку счетчика

Женщина с счетами за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE.

В 2026 году в Украине обычная плановая поверка счетчиков учтена в тарифе на распределение природного газа операторов газораспределительной системы. В то же время при определенных условиях могут действовать другие правила, и поэтому оплата может лечь на плечи потребителя. В частности, это может произойти, если было выявлено повреждение счетчика или другие нарушения.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на Закарпатский филиал "Газсети".

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Когда за поверку счетчика должен платить потребитель

По информации Газсети, все плановые периодические поверки газовых счетчиков для добросовестных потребителей являются бесплатными, поскольку такая процедура входит в тариф на доставку природного газа.

Речь идет о ситуациях, когда прибор используется надлежащим образом и пользователь не вмешивается в его работу.

Однако бывают случаи, когда после проверки прибора в квитанции может быть начислена отдельная сумма. Совершенно другие правила действуют, если будет выявлено вмешательство в устройство и несанкционированное использование газа. В таких условиях возмещение за замену прибора должен оплачивать потребитель. Специалисты определят причину неисправности или повреждения.

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Если же окажется, что прибор вышел из строя не по вине потребителя, то оплачивать такие расходы он не должен.

Именно поэтому дополнительное требование оплаты периодической поверки исправного счетчика само по себе не означает, что человек должен сразу соглашаться с таким начислением.

Как часто проводится поверка газовых счетчиков

Проведение поверки должно осуществляться в зависимости от класса точности конкретного прибора:

Для газовых счетчиков с классом точности 1 периодичность такой процедуры составляет два года.

Для счетчиков с классом точности 1,5 поверку проводят раз в восемь лет.

Согласно правилам, потребитель не должен ежегодно самостоятельно заказывать плановую проверку или регулярно оплачивать ее отдельно.

На периодичность будут влиять характеристики установленного счетчика и определенный для него межповерочный интервал. Специалисты должны заранее уведомить о проведении такой процедуры.

Также внезапное появление дополнительной суммы в платежке не обязательно означает, что Газсети взимают регулярную плату за обычную плановую поверку со всех потребителей.

Сколько может длиться поверка прибора

Согласно условиям, после проведения демонтажа оператор обязан в течение двух месяцев вернуть или заменить прибор учета.

Если счетчик установила компания, поставщик должен предоставить новый. Если же прибор является собственностью потребителя и при проверке обнаружат неисправность, его также должны бесплатно отремонтировать или заменить аналогичным.

Новый счетчик должен быть установлен в течение 15 рабочих дней. Длительность времени демонтажа не может превышать двух месяцев.

Однако если срок поверки счетчика приходится на отопительный сезон, то такую ​​процедуру могут перенести. В таких условиях проверку должны выполнить не позднее чем через три месяца после завершения отопительного периода.

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