У Газмережі пояснили, коли за повірку лічильника має платити споживач

Жінка з комунальними платіжками. Фото: Новини.LIVE.

У 2026 році в Україні звичайна планова повірка лічильників врахована у тарифі на розподіл природного газу операторів газорозподільної системи. Водночас, за деяких умов можуть діяти інші правила, а тому оплата може лягти на плечі споживача. Зокрема, таке може статися, якщо було виявлено пошкодження лічильника або інші порушення.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на Закарпатську філію "Газмережі".

Реклама

Коли за повірку лічильника має платити споживач

За інформацією Газмережі, всі планові періодичні повірки газових лічильників для сумлінних споживачів є безоплатними, оскільки така процедура входить у тариф на доставку природного газу.

Йдеться про ситуації, коли прилад використовується належним чином і в нього користувач не втручається.

Однак бувають випадки, коли після перевірки приладу у квитанції можуть нарахувати окрему суму. Зовсім інші правила діють, якщо буде виявлено втручання у пристрій та несанкціоноване використання газу. За таких умов відшкодування за заміну приладу повинен сплачувати споживач. Фахівці визначать причину несправності чи пошкодження.

Читайте також:

Якщо ж виявиться, що прилад вийшов із ладу не з вини споживача, то оплачувати такі витрати він не повинен.

Саме тому додаткова вимога оплати періодичної повірки справного лічильника сама по собі не означає, що людина повинна одразу погоджуватися з таким нарахуванням.

Як часто здійснюється повірка газових лічильників

Здійснення повірки має відбуватися залежно від класу точності конкретного приладу:

Для газових лічильників з класом точності 1 періодичність такої процедури становить два роки.

Для лічильників з класом точності 1,5 повірку проводять раз на вісім років.

Згідно з правилами, споживач не повинен щорічно самостійно замовляти планову перевірку чи регулярно оплачувати її окремо.

На періодичність впливатимуть характеристики встановленого лічильника та визначений для нього міжповірочний інтервал. Фахівці заздалегідь мають повідомити про проведення такої процедури.

Також раптова поява додаткової суми у платіжці не обов'язково означатиме, що Газмережі стягують регулярну плату за звичайну планову повірку з усіх споживачів.

Скільки може тривати повірка приладу

Згідно з умовами, після проведення демонтажу оператор зобов'язаний упродовж двох місяців повернути або замінити прилад обліку.

Якщо лічильник встановила компанія, то постачальник повинен надати новий. Якщо ж прилад є власністю споживача і під час перевірки виявлять несправність, його також мають безкоштовно відремонтувати або замінити на аналогічний.

Новий лічильник повинні встановити протягом 15 робочих днів. Загальна тривалість часу демонтажу не може перевищувати двох місяців.



Проте, якщо термін повірки лічильника припадає на опалювальний сезон, то таку процедуру можуть перенести. За таких умов перевірку повинні виконати не пізніше ніж через три місяці після завершення опалювального періоду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Нафтогазі порадили громадянам оплатити рахунок накопиченими коштами за програмою "Нацкешбек". Максимально за місяць можна назбирати до 3 000 грн. Відомо, як почати користуватися такою можливістю та здійснити оплату.

Ще Новини.LIVE писали про те, чому дехто має заплатити додатково від 1 500 грн. Йдеться про послугу з техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Підвищені суми у платіжках передбачені для приватних будинків. За таких умов фінансове навантаження за послугу лягає на плечі власника домогосподарства, на відміну від багатоповерхівок, де суми ділять порівну.