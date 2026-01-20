Пенсии в Украине — суды становятся на сторону украинцев из-за отсутствия индексации

Индексация пенсий — почему суды пересматривают решения ПФУ
Некоторые украинские пенсионеры обращаются в суды с просьбой пересмотреть решения по индексации пенсий. Речь идет о предоставлении символических надбавок к пенсиям вместо полноценной индексации.
Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра судебных решений.
Пересмотр в судах решений об индексации пенсий
Согласно действующей практике, новоназначенных пенсионных выплат несколько лет подряд не касалась индексация в соответствии с ростом средней заработной платы в стране. Судьи пришли к выводу, что соответствующая схема нарушила закон и права граждан.
Так, 31 декабря 2025 года Волынский окружной административный суд по делу №140/14327/25 вынес решение, обязывающее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) осуществить перерасчет пенсии гражданина, применив полноценные коэффициенты, вместо предоставления доплат в 100-135 грн.
Суд признал незаконными действия ПФУ по непроведению индексации, когда необходимо было применить коэффициенты роста средней зарплаты за 2018-2020 годы — 1,14, 1,197 и 1,0796.
Еще по одному решению Большой палаты Верховного суда, судьи стали на сторону пенсионера, который вышел на пенсию в 2020 году, однако вместо индексации ежегодно получал лишь около 100 грн. Несмотря на решение судов низших инстанций, гражданин обратился в самую высокую инстанцию, где и выиграл дело.
Юристы считают, что граждане могут обращаться в суд для рассмотрения вопроса о повышении своих выплат, учитывая принятые решения судов.
В 2025 году суды рассмотрели около 33,1 тыс. дел касающихся пересмотра пенсий. В 2024 году таких дел насчитывалось 7,4 тыс.
Индексация пенсий в Украине в марте
В марте 2026 года в Украине снова состоится индексация пенсий в Украине. Однако не для всех пенсионеров ожидается повышение. Как правило, выплаты не увеличивают для таких категорий граждан:
- Тем, кто вышел на пенсию менее чем три года назад;
- Получающих высокие пенсионные выплаты;
- Имеют расчетную пенсию, ниже минимального размера.
