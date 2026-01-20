Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Индексация пенсий — почему суды пересматривают решения ПФУ

Индексация пенсий — почему суды пересматривают решения ПФУ

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 06:10
Пенсии в Украине — суды становятся на сторону украинцев из-за отсутствия индексации
Пенсионеры с бумагами. Фото: Freepik

Некоторые украинские пенсионеры обращаются в суды с просьбой пересмотреть решения по индексации пенсий. Речь идет о предоставлении символических надбавок к пенсиям вместо полноценной индексации.

Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Пересмотр в судах решений об индексации пенсий

Согласно действующей практике, новоназначенных пенсионных выплат несколько лет подряд не касалась индексация в соответствии с ростом средней заработной платы в стране. Судьи пришли к выводу, что соответствующая схема нарушила закон и права граждан.

Так, 31 декабря 2025 года Волынский окружной административный суд по делу №140/14327/25 вынес решение, обязывающее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) осуществить перерасчет пенсии гражданина, применив полноценные коэффициенты, вместо предоставления доплат в 100-135 грн.

Суд признал незаконными действия ПФУ по непроведению индексации, когда необходимо было применить коэффициенты роста средней зарплаты за 2018-2020 годы — 1,14, 1,197 и 1,0796.

Еще по одному решению Большой палаты Верховного суда, судьи стали на сторону пенсионера, который вышел на пенсию в 2020 году, однако вместо индексации  ежегодно получал лишь около 100 грн. Несмотря на решение судов низших инстанций, гражданин обратился в самую высокую инстанцию, где и выиграл дело.

Юристы считают, что граждане могут обращаться в суд для рассмотрения вопроса о повышении своих выплат, учитывая принятые решения судов.

В 2025 году суды рассмотрели около 33,1 тыс. дел касающихся пересмотра пенсий. В 2024 году таких дел насчитывалось 7,4 тыс.

Индексация пенсий в Украине в марте

В марте 2026 года в Украине снова состоится индексация пенсий в Украине. Однако не для всех пенсионеров ожидается повышение. Как правило, выплаты не увеличивают для таких категорий граждан:

  • Тем, кто вышел на пенсию менее чем три года назад;
  • Получающих высокие пенсионные выплаты;
  • Имеют расчетную пенсию, ниже минимального размера.

Ранее мы сообщали, что граждане могут оформить пенсии в связи с потерей кормильца. Известно, какие суммы соответствующей выплаты в 2026 году.

Также писали, что украинцам 70, 75 или 80 лет предусматривается предоставление ежемесячной возрастной надбавки от 300 грн. Однако ее могут получить не все, ведь зависят от уровня пенсии.

выплаты пенсии ПФУ деньги индексация
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации