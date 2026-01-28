Видео
Україна
Новый подход в выплатах пенсий — что ждет украинцев

Новый подход в выплатах пенсий — что ждет украинцев

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 06:10
Пенсии украинцев вырастут — что предусматривает новая реформа в стране
Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине продолжается подготовка к реализации масштабной пенсионной реформы, предусматривающей введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения граждан. Благодаря новому подходу украинцы смогут получать пенсию по трем каналам: солидарную, профессиональную и накопительную.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и национальности.

Читайте также:

Украинцы получат три вида пенсий

Реформа в пенсионной сфере призвана устранить дисбалансы в выплатах, ведь сейчас даже при наличии одинакового страхового стажа и дохода пенсии могут существенно различаться.

Введение трехуровневой системы позволит осуществлять начисления более справедливо и прозрачно. В частности, солидарная пенсия в дальнейшем будет зависеть от уплаты единого социального взноса.

Также планируют ввести базовую выплату для тех граждан, у которых нет достаточного количества страхового стажа.

В то же время, профессиональные (специальные) пенсии заменят нынешние спецпенсии. Их не будут финансировать из солидарной системы. Средства будут осуществляться из профессиональной части, учитывая льготный стаж и фактически уплаченные взносы. На переход к новому механизму может уйти до 13 лет.

Третьим уровнем планируют сделать накопительную пенсию на добровольной основе. Делать взносы в накопительный фонд граждане смогут уже с 2027 года.

Выгоды от новой пенсионной системы

Новый механизм призван изменить философию пенсионной системы, благодаря чему пенсия будет формироваться на основе личных взносов и трудового пути гражданина.

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), частично информация о трудовой деятельности будет попадать в Реестр застрахованных лиц в автоматическом режиме, в частично благодаря личному обращению граждан с просьбой оцифровки бумажной трудовой книжки.

Ранее мы писали, кто сможет получить возрастные надбавки к пенсиям. В частности, известно, не изменился ли размер соответствующих выплат.

Еще рассказывали, что для граждан, которым недавно назначили пенсии, несколько лет не проводили индексацию. Однако при рассмотрении в судах украинцы доказывают, что соответствующая схема нарушила их права.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
