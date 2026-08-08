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Главная Финансы Потеря надбавок к пенсиям: в ПФУ сделали важное предупреждение

Потеря надбавок к пенсиям: в ПФУ сделали важное предупреждение

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 06:10
Пенсионные надбавки и доплаты: ПФУ предупредил, кто и почему может лишиться в 2026 году
Пожилые женщины, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили о риске потери различных надбавок и доплат к пенсиям в 2026 году. Украинцам обнародовали перечень случаев, которые могут привести к негативному развитию событий, а также дали рекомендации, как действовать в случае некорректного начисления средств.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Когда грозит потеря надбавок к пенсиям

Как пояснили в Пенсионном фонде, граждане могут лишиться права на некоторые доплаты, если специалисты выявят неправильные начисления выплат.

Нормы законодательства предусматривают предоставление некоторых надбавок исключительно неработающим лицам. В то же время, если человек вернулся на работу или открыл бизнес, но не сообщил об этом ПФУ, то выплаты "задним числом" могут отменить и изъять часть средств, начисленных неправомерно.

Для обеспечения корректных выплат граждане должны сообщать о соответствующих изменениях в органы Пенсионного фонда в десятидневный срок.

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Также на право на выплаты могут повлиять другие изменения личных данных. В ПФУ рекомендуют не затягивать с предоставлением актуальной информации в случае таких изменений:

  1. Паспорта гражданина;
  2. Фамилии или имени;
  3. Контактных данных;
  4. Банковских реквизитов;
  5. Устройство на работу или увольнение;
  6. Открытие или прекращение ведения бизнеса.

После получения обновленной информации ПФУ пересмотрит право на надбавки и доплаты. Если же человек не сделает это самостоятельно — фонд через имеющиеся государственные реестры все равно со временем получит соответствующие данные и взыщет излишне выплаченные суммы принудительно, в том числе в судебном порядке.

"Для обеспечения корректного расчета социальных выплат необходимо уведомлять органы Пенсионного фонда Украины в 10-дневный срок... Несообщение или несвоевременное информирование об изменении обстоятельств может привести к незаконным выплатам средств, которые подлежат обязательному возврату органам Пенсионного фонда Украины", — сообщили в фонде.

Как самостоятельно обновить данные в пенсионном деле

Как пояснили в Пенсионном фонде, для граждан создано несколько доступных и простых способов уведомления об изменениях в личных данных, которые могут повлиять на социальные выплаты. А именно:

  • на портале Пенсионного фонда в электронном кабинете;
  • лично, обратившись в территориальный орган ПФУ;
  • отправив документы по почте заказным письмом;
  • через работодателя в случае изменений, связанных с трудоустройством/увольнением.

В частности, в дистанционном формате на сайте ПФУ необходимо выполнить следующие действия:

  • авторизоваться на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • зайти в раздел "О пенсионном обеспечении";
  • выбрать пункт "Внесение изменений в пенсионное дело";
  • заполнить все необходимые поля в электронном заявлении;
  • приложить необходимые документы, которые запросит система;
  • подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи;
  • отправить заявку в Пенсионный фонд.

В ПФУ добавили, что посмотреть результат обработки заявления с актуальными данными можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ объяснили, при каких условиях пенсия каждого гражданина может быть увеличена более чем на 50%. Такое увеличение возможно, если пожилой гражданин будет и в дальнейшем официально работать. При таких обстоятельствах сработает механизм, призванный стимулировать сохранение трудоспособности и получение права на значительно более высокую выплату.

Также Новини.LIVE писали, что специалисты ПФУ начнут сверять информацию о пенсионерах с государственными реестрами. Это необходимо для проверки законности начисления пенсионных выплат, что предусмотрено обновленной "Методикой верификации пенсий". В частности, фонд сможет получать данные через современную информационную систему.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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