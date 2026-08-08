Пенсионные надбавки и доплаты: ПФУ предупредил, кто и почему может лишиться в 2026 году

Пожилые женщины, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили о риске потери различных надбавок и доплат к пенсиям в 2026 году. Украинцам обнародовали перечень случаев, которые могут привести к негативному развитию событий, а также дали рекомендации, как действовать в случае некорректного начисления средств.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Когда грозит потеря надбавок к пенсиям

Как пояснили в Пенсионном фонде, граждане могут лишиться права на некоторые доплаты, если специалисты выявят неправильные начисления выплат.

Нормы законодательства предусматривают предоставление некоторых надбавок исключительно неработающим лицам. В то же время, если человек вернулся на работу или открыл бизнес, но не сообщил об этом ПФУ, то выплаты "задним числом" могут отменить и изъять часть средств, начисленных неправомерно.

Для обеспечения корректных выплат граждане должны сообщать о соответствующих изменениях в органы Пенсионного фонда в десятидневный срок.

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Также на право на выплаты могут повлиять другие изменения личных данных. В ПФУ рекомендуют не затягивать с предоставлением актуальной информации в случае таких изменений:

Паспорта гражданина; Фамилии или имени; Контактных данных; Банковских реквизитов; Устройство на работу или увольнение; Открытие или прекращение ведения бизнеса.

После получения обновленной информации ПФУ пересмотрит право на надбавки и доплаты. Если же человек не сделает это самостоятельно — фонд через имеющиеся государственные реестры все равно со временем получит соответствующие данные и взыщет излишне выплаченные суммы принудительно, в том числе в судебном порядке.

"Для обеспечения корректного расчета социальных выплат необходимо уведомлять органы Пенсионного фонда Украины в 10-дневный срок... Несообщение или несвоевременное информирование об изменении обстоятельств может привести к незаконным выплатам средств, которые подлежат обязательному возврату органам Пенсионного фонда Украины", — сообщили в фонде.

Как самостоятельно обновить данные в пенсионном деле

Как пояснили в Пенсионном фонде, для граждан создано несколько доступных и простых способов уведомления об изменениях в личных данных, которые могут повлиять на социальные выплаты. А именно:

на портале Пенсионного фонда в электронном кабинете;

лично, обратившись в территориальный орган ПФУ;

отправив документы по почте заказным письмом;

через работодателя в случае изменений, связанных с трудоустройством/увольнением.

В частности, в дистанционном формате на сайте ПФУ необходимо выполнить следующие действия:

авторизоваться на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

зайти в раздел "О пенсионном обеспечении";

выбрать пункт "Внесение изменений в пенсионное дело";

заполнить все необходимые поля в электронном заявлении;

приложить необходимые документы, которые запросит система;

подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи;

отправить заявку в Пенсионный фонд.

В ПФУ добавили, что посмотреть результат обработки заявления с актуальными данными можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ объяснили, при каких условиях пенсия каждого гражданина может быть увеличена более чем на 50%. Такое увеличение возможно, если пожилой гражданин будет и в дальнейшем официально работать. При таких обстоятельствах сработает механизм, призванный стимулировать сохранение трудоспособности и получение права на значительно более высокую выплату.

Также Новини.LIVE писали, что специалисты ПФУ начнут сверять информацию о пенсионерах с государственными реестрами. Это необходимо для проверки законности начисления пенсионных выплат, что предусмотрено обновленной "Методикой верификации пенсий". В частности, фонд сможет получать данные через современную информационную систему.