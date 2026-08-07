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Главная Финансы На более чем 50% выше: как пенсионерам получить большие выплаты

На более чем 50% выше: как пенсионерам получить большие выплаты

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 06:10
Пенсия на более чем 50% выше: у кого увеличится выплата без индексации и повышений
Мужчина и женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, при каких условиях размер пенсии каждого гражданина может увеличиться более чем на 50%. Для этого следует воспользоваться эффективным механизмом повышения выплат за счет более позднего выхода на "заслуженный отдых".

О том, как самостоятельно повлиять на размер выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Что необходимо для повышения пенсии более чем на 50%

Как отметили в Пенсионном фонде, граждане могут рассчитывать на повышенный размер будущей выплаты в случае отсрочки выхода на пенсию по возрасту на более поздний срок.

Если пожилой человек продолжит официально работать, то сработает соответствующий законодательный механизм, призванный стимулировать граждан оставаться в трудоспособном возрасте и получать более высокие выплаты. Такая возможность регулируется статьей 29 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Воспользоваться правом на повышенный размер пенсии могут граждане при следующих условиях:

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  1. Достигли 60-летнего возраста;
  2. Имеют необходимый страховой стаж;
  3. Не обратились за оформлением пенсии.

Согласно нормам закона, размер повышения привязан к продолжительности отсрочки возможного оформления пенсии:

  • если срок не превышает пяти лет, то пенсия будет увеличиваться на 0,5% ежемесячно;
  • если оформление пенсии отложат более чем на пять лет, то доплата составит 0,75% ежемесячно.

По расчетам ПФУ, один год отсрочки сможет гарантировать гражданину повышение пенсионных выплат на 6%, два года — на 12%. Если же отложить выход на пенсию на шесть лет (72 месяца), то базовый уровень пенсии вырастет на 54%.

Особенности механизма отсрочки выхода на пенсию

Вариант отсрочки выхода на пенсию может быть финансово выгодным, если проанализировать преимущества и потери от такого механизма.

Если рассмотреть, какую общую сумму пенсии гражданин может не получить за период отсрочки и на какую сумму увеличится пенсия, то можно сделать выводы о целесообразности данного варианта.

В частности, если отложить оформление выхода на пенсию на два года, то если человек имеет право на сумму в размере средней пенсии в 7 272 грн, то за это время можно недополучить 174 528 грн, тогда как ежемесячная надбавка к пенсии после оформления не превысит 1 000 грн в месяц. Чтобы компенсировать утраченную сумму средств, понадобится много лет.

В то же время ситуация зависит от индивидуальных показателей, поэтому стоит просчитать все "за" и "против" перед принятием соответствующего решения.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что ПФУ начнет сверять данные пенсионеров с госреестрами. Это необходимо для проверки законности назначения и начисления выплат, что предусмотрено обновленной Методикой верификации пенсионных выплат. В частности, ожидается, что фонд будет получать информацию через систему "Трембита".

Еще Новини.LIVE писали, какой может быть размер пенсии в Украине при заработной плате 30 000 грн. Согласно нормам пенсионного законодательства, размер пенсионного обеспечения зависит от страхового стажа и официального дохода за время трудовой деятельности. Окончательный размер выплат будет индивидуальным, поскольку Пенсионный фонд использует для расчета специальную формулу.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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