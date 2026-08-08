Пенсійні надбавки та доплати: ПФУ попередив, хто і чому може втратити у 2026 році

Жінки похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили про існування загрози втрати різноманітних надбавок та доплат до пенсій у 2026 році. Українцям оприлюднили перелік випадків, що можуть призвести до негативного розвитку подій, а також надали рекомендації, як діяти у разі некоректного нарахування коштів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Коли загрожує втрата доплат до пенсій

Як пояснили у Пенсійному фонді, громадяни можуть втратити право на деякі доплати, якщо фахівці виявлять неправильні нарахування виплат.

Норми законодавства передбачають надання деяких надбавок виключно непрацюючим особам. Водночас, якщо людина повернулась на роботу чи відкрила бізнес, але не сповістила про це ПФУ, то виплати "заднім числом" можуть скасувати та забрати частину коштів, нарахованих неправомірно.

Для забезпечення коректних виплат громадяни мусять повідомляти про відповідні зміни органи Пенсійного фонду у десятиденний термін.

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Також на право на виплати можуть впливати інші зміни персональної інформації. У ПФУ рекомендують не зволікати з наданням актуальної інформації у разі таких змін:

Паспорта громадянина; Прізвища чи імені; Контактних даних; Банківських реквізитів; Працевлаштування чи звільнення; Відкриття чи припинення ведення бізнесу.

Після одержання оновленої інформації ПФУ перегляне право на надбавки та доплати. Якщо ж людина не зробить це самостійно — фонд через наявні державні реєстри все одно з часом одержить відповідні дані і стягне надамірні нарахування примусово, зокрема у судовому порядку.

"Для забезпечення коректного розрахунку соціальних виплат необхідно повідомляти органи Пенсійного фонду України в 10-денний термін... Неповідомлення або несвоєчасне інформування про зміни обставин може призвести до незаконних виплат коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам Пенсійного фонду України", — повідомили у фонді.

Як самотужки оновити дані у пенсійній справі

Як пояснили у Пенсійному фонді, для громадян створили кілька доступних та простих способів повідомлення про зміни в особистих даних, що можуть впливати на соціальні виплати. А саме:

на порталі Пенсійного фонду в електронному кабінеті;

особисто, звернувшись до територіального органу ПФУ;

відправивши документи поштою рекомендованим листом;

завдяки роботодавцю у разі змін, що пов’язані з працевлаштуванням/звільненням.

Зокрема, у дистанційному форматі на сайті ПФУ потрібно виконати наступні дії:

авторизуватися на порталі Пенсійного фонду через кваліфікований електронний підпис (КЕП);

зайти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

обрати пункт "Внесення змін до пенсійної справи";

заповнити всі необхідні поля в електронній заяві;

додавши потрібні документи, які запитає система;

підписати заяву через кваліфікований електронний підпис;

відправити заявку до Пенсійного фонду.

У ПФУ додали, що переглянути результат обробки заяви з актуальними даними можна в кабінеті у розділі "Мої звернення".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПФУ пояснили, за яких умов можуть підвищити пенсію кожного громадянина на більш ніж 50%. Таке зростання можливе, якщо громадянин похилого віку працюватиме надалі офіційно. За таких обставин спрацює механізм, покликаний заохотити залишатися у трудовому стані та отримати право на значно більшу виплату.

Ще Новини.LIVE писали, що фахівці ПФУ почнуть звіряти інформацію пенсіонерів з державними реєстрами. Це потрібно для здійснення перевірки законності нарахування пенсійних виплат, що передбачає оновлена Методика верифікації пенсій. Зокрема, фонд зможе отримувати дані через сучасну інформсистему.