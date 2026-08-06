Пенсионеров ждут массовые проверки: причины и возможные последствия

Пожилая женщина, подсчеты. Фото: Freepik, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ожидаются массовые проверки получателей пенсий и пожизненного денежного содержания, в связи с чем некоторым гражданам необходимо будет дополнительно подтвердить соответствующий статус. Если этого не сделать, то в ряде случаев это может негативно повлиять на дальнейшее начисление пенсионных выплат.

О том, кого коснулись проверки, рассказывает издание Новини.LIVE.

Почему будут проводиться проверки получателей пенсий

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), гражданам во время проверок пенсионного статуса могут понадобиться дополнительные документы, подтверждающие страховой стаж и право на получение выплат. В частности, речь идет о ситуациях, когда:

документы были утрачены из-за войны;

человек выехал за границу;

отсутствуют некоторые данные в пенсионных реестрах.

Данные пенсионеров будут регулярно сверяться с государственными реестрами для проверки законности назначения и выплаты средств.

Речь идет о мерах, предусмотренных обновленной "Методикой верификации пенсионных выплат", утвержденной приказом № 347 Министерства финансов от 30 июня 2026 года.

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Процедура проверок будет состоять из трех этапов:

Проверят личные данные пенсионера или его представителя; Данные сведут с государственными базами; Оценят, законно ли назначена и начисляется ли пенсия.

ПФУ будет получать информацию через систему электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов "Трембита". При необходимости будут использоваться системы Министерства внутренних дел.

В частности, в ходе проверок будут запрашиваться сведения из следующих источников:

налогового реестра;

демографического реестра;

реестра актов гражданского состояния;

баз данных Пенсионного фонда;

систем социальной сферы;

других государственных информационных ресурсов.

Предполагается, что будет проводиться сверка информации:

о смерти получателей пенсии;

изменение группы инвалидности;

оформление выезда на постоянное проживание за границу;

отбывание наказания;

другие данные о пересечении границы;

право на доплаты для жителей горных населенных пунктов.

Что следует сделать пенсионерам

Гражданам рекомендуется лично обратиться в Пенсионный фонд в случае появления изменений, влияющих на право на получение пенсии. При необходимости следует предоставить требуемые документы или попытаться восстановить данные о трудовой деятельности.

В частности, если трудовая книжка осталась на оккупированной территории или была утеряна, то можно обратиться к бывшим работодателям или в архивы для восстановления данных.

Украинцы, находящиеся за рубежом, могут обращаться в консульства или дипломатические учреждения, где им должны помочь с правильным оформлением обращений в ПФУ и предоставить разъяснения относительно подтверждения пенсионного статуса или изменений.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине пенсия напрямую зависит от продолжительности стажа и официального дохода за время трудовой деятельности. В частности, известно, на какую сумму может претендовать гражданин с зарплатой 30 000 грн. Если у человека 35 лет стажа и доход в указанном размере, то он сможет рассчитывать на выплату, превышающую среднюю.

Также Новини.LIVE писали о том, что для участников антитеррористической операции предусмотрены некоторые льготы при выходе на пенсию. В частности, речь идет о возможности досрочного выхода на пенсию по возрасту после достижения 55/50 лет, а также о предоставлении ежемесячной надбавки в размере 25% от суммы минимальной пенсии. Кроме того, назначается ежемесячная целевая денежная помощь на проживание.