Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплата в 30 000 грн: на какую сумму пенсии могут рассчитывать украинцы

Зарплата в 30 000 грн: на какую сумму пенсии могут рассчитывать украинцы

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 06:10
Пенсия при зарплате в 30 000 грн: какую сумму гарантируют на заслуженном отдыхе
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Для граждан, которые собираются выйти на "заслуженный отдых", размер будущей выплаты будет рассчитываться на основе специальной формулы, в которой ключевая роль отводится официальному доходу за всю трудовую деятельность. Известно, какой будет сумма пенсии при средней заработной плате в 30 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Размер пенсии при зарплате 30 000 в Украине

Согласно нормам пенсионного законодательства, размер пенсии напрямую зависит от общего страхового стажа и уровня официального дохода за всю трудовую деятельность.

Поэтому для каждого гражданина важно иметь достаточный размер дохода и страхового стажа. Конечная сумма выплат будет индивидуальной, ведь Пенсионный фонд применяет для расчета следующую формулу:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где:

Читайте также:
  • ЗП — средняя заработная плата за последние три года перед выходом на пенсию (на данный момент — около 17 500 грн);
  • КЗ — индивидуальный коэффициент заработной платы;
  • КС — коэффициент страхового стажа.

В частности, гражданин с зарплатой 30 000 грн сможет претендовать на пенсию по общим правилам при наличии полного стажа.

Основные требования к стажу в 2026 году:

  1. В 60 лет — необходимо иметь не менее 33 лет стажа;
  2. В 63 года — требуется от 23 до 33 лет стажа;
  3. В 65 лет — достаточно иметь от 15 до 23 лет стажа.

В частности, если у человека есть 35 лет страхового стажа и средний доход за всю карьеру соответствует указанному выше размеру, то он сможет рассчитывать на пенсию в размере 11 500 грн.

пенсія 2026
Расчет размера пенсии. Источник: cost.ua/pension

Однако окончательный размер при оформлении пенсии по возрасту может измениться, если будет право на различные надбавки и доплаты.

Какие минимальные гарантии предоставляет государство для пенсии

Также Пенсионный фонд в 2026 году гарантирует соблюдение минимального размера пенсионных выплат в зависимости от возраста и стажа. Если гражданин получает сумму выплаты, не превышающую установленного порога, то государство должно предоставить ему разницу. А именно:

  • 4 213 грн — для лиц от 80 лет со стажем не менее 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин);
  • 4 050 грн — для пенсионеров в возрасте 70–80 лет со стажем не менее 30 лет (для женщин) или 35 лет (для мужчин);
  • 3 725 грн — для лиц до 70 лет с аналогичным стажем 30/35 лет.

Доначисления к гарантированным минимумам должны производиться ежемесячно и будут являться частью базовой пенсии, а не временными надбавками.

Если у гражданина, которому более 70 лет, стаж меньше 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин), компенсации будут рассчитываться пропорционально страховому стажу, исходя из базы в 4 050 грн. У тех, кому за 80 лет и стаж составляет не менее 20/25 лет, минимальный размер также не сможет быть ниже 4 213 грн, а для лиц в возрасте 75–80 лет — от 4 050 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о правилах назначения пенсии для госслужащих в 2026 году. Если при выходе на пенсию по возрасту доля выплат для граждан не превышает 30% дохода, то для госслужащих она может быть в два раза выше. Как поясняют в Пенсионном фонде, пенсия назначается в размере 60% от суммы их заработной платы.

Еще Новини.LIVE писали, что в августе к пенсиям предусмотрены различные доплаты, надбавки и повышения. В частности, Пенсионный фонд может начислить гражданам от 150 грн до 3 100 грн. В частности, ожидается, что наибольшие суммы будут выплачены в виде разовых выплат, приуроченных к Дню Независимости Украины.

Ваша пробная версия Premium истеклаВаша пробная версия Premium истекла

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации