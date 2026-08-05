Пенсия при зарплате в 30 000 грн: какую сумму гарантируют на заслуженном отдыхе

Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Для граждан, которые собираются выйти на "заслуженный отдых", размер будущей выплаты будет рассчитываться на основе специальной формулы, в которой ключевая роль отводится официальному доходу за всю трудовую деятельность. Известно, какой будет сумма пенсии при средней заработной плате в 30 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Размер пенсии при зарплате 30 000 в Украине

Согласно нормам пенсионного законодательства, размер пенсии напрямую зависит от общего страхового стажа и уровня официального дохода за всю трудовую деятельность.

Поэтому для каждого гражданина важно иметь достаточный размер дохода и страхового стажа. Конечная сумма выплат будет индивидуальной, ведь Пенсионный фонд применяет для расчета следующую формулу:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где:

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ЗП — средняя заработная плата за последние три года перед выходом на пенсию (на данный момент — около 17 500 грн);

КЗ — индивидуальный коэффициент заработной платы;

КС — коэффициент страхового стажа.

В частности, гражданин с зарплатой 30 000 грн сможет претендовать на пенсию по общим правилам при наличии полного стажа.

Основные требования к стажу в 2026 году:

В 60 лет — необходимо иметь не менее 33 лет стажа; В 63 года — требуется от 23 до 33 лет стажа; В 65 лет — достаточно иметь от 15 до 23 лет стажа.

В частности, если у человека есть 35 лет страхового стажа и средний доход за всю карьеру соответствует указанному выше размеру, то он сможет рассчитывать на пенсию в размере 11 500 грн.

Расчет размера пенсии. Источник: cost.ua/pension

Однако окончательный размер при оформлении пенсии по возрасту может измениться, если будет право на различные надбавки и доплаты.

Какие минимальные гарантии предоставляет государство для пенсии

Также Пенсионный фонд в 2026 году гарантирует соблюдение минимального размера пенсионных выплат в зависимости от возраста и стажа. Если гражданин получает сумму выплаты, не превышающую установленного порога, то государство должно предоставить ему разницу. А именно:

4 213 грн — для лиц от 80 лет со стажем не менее 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин);

4 050 грн — для пенсионеров в возрасте 70–80 лет со стажем не менее 30 лет (для женщин) или 35 лет (для мужчин);

3 725 грн — для лиц до 70 лет с аналогичным стажем 30/35 лет.

Доначисления к гарантированным минимумам должны производиться ежемесячно и будут являться частью базовой пенсии, а не временными надбавками.

Если у гражданина, которому более 70 лет, стаж меньше 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин), компенсации будут рассчитываться пропорционально страховому стажу, исходя из базы в 4 050 грн. У тех, кому за 80 лет и стаж составляет не менее 20/25 лет, минимальный размер также не сможет быть ниже 4 213 грн, а для лиц в возрасте 75–80 лет — от 4 050 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о правилах назначения пенсии для госслужащих в 2026 году. Если при выходе на пенсию по возрасту доля выплат для граждан не превышает 30% дохода, то для госслужащих она может быть в два раза выше. Как поясняют в Пенсионном фонде, пенсия назначается в размере 60% от суммы их заработной платы.

Еще Новини.LIVE писали, что в августе к пенсиям предусмотрены различные доплаты, надбавки и повышения. В частности, Пенсионный фонд может начислить гражданам от 150 грн до 3 100 грн. В частности, ожидается, что наибольшие суммы будут выплачены в виде разовых выплат, приуроченных к Дню Независимости Украины.

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