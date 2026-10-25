Мужчина несет посылку. Фото: УНИАН

Заказали товар в интернет-магазине, оплатили покупку, но вместо целого изделия получили разбитое или неисправное? В такой ситуации можно потерять деньги, если не зафиксировать повреждение и не подать претензию. В то же время покупатель имеет право требовать решения проблемы, а ответственность зависит от того, где именно был поврежден товар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Кто должен возместить деньги за поврежденную посылку

Если человек заказал товар в интернет-магазине, а он повредился во время доставки, в первую очередь стоит обратиться к продавцу. Именно магазин должен помочь решить вопрос с получением товара надлежащего качества, возвратом средств или заменой покупки. Вопрос компенсации со стороны почтового оператора зависит от обстоятельств повреждения и условий перевозки.

Если же повреждение произошло по вине почтового оператора, можно подать ему претензию. Для этого понадобятся доказательства: квитанция, номер отправления, фотографии упаковки и товара, а также документы, подтверждающие его стоимость. Госпродпотребслужба подчеркивает, что почтовые операторы отвечают за сохранность отправлений в рамках установленных правил.

Важно также проверить заявленную стоимость посылки. Например, Новая почта отмечает, что в случае утери или повреждения по ее вине компенсирует сумму заявленной стоимости отправления. Поэтому, если при оформлении посылки была указана сумма, значительно меньшая реальной стоимости покупки, это может повлиять на размер возмещения.

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Что делать, если товар разбит или испорчен

Чтобы увеличить шансы вернуть деньги, следует действовать последовательно:

Осмотрите посылку при получении. Проверьте, нет ли на коробке вмятин, разрывов и других следов повреждения. Если есть возможность, осмотрите и сам товар до завершения получения. Попросите зафиксировать повреждения. Если проблема обнаружилась в отделении, обратитесь к сотруднику и попросите составить акт. Сделайте фотографии упаковки и самого товара. Сохраните документы. Не выбрасывайте коробку, упаковочные материалы, чек, накладную и подтверждение оплаты. Они могут понадобиться для рассмотрения претензии. Обратитесь к продавцу. Опишите проблему в письменной форме, приложите фотографии и укажите, какого решения вы ожидаете: замены товара, возврата средств или другого предусмотренного законом способа защиты прав. Подайте претензию почтовому оператору. Если есть основания полагать, что товар был поврежден во время транспортировки, обратитесь к перевозчику в соответствии с процедурой, предусмотренной его правилами.

Не стоит откладывать обращение: чем быстрее зафиксировать проблему, тем легче подтвердить, в каком состоянии посылка прибыла.

Можно ли вернуть деньги, если повреждение обнаружили дома

Если покупатель заметил дефект только после того, как принес посылку домой, это не означает, что он автоматически лишился права обратиться к продавцу. Однако доказать, что повреждение возникло до получения товара, может быть сложнее.

В таком случае необходимо сохранить упаковку и все материалы, которые могут подтвердить состояние посылки. Стоит сделать фотографии повреждений, зафиксировать дату получения и сразу же письменно уведомить продавца и почтового оператора. Если упаковка была целой, а товар внутри разбит, это также следует указать в обращении.

Компенсация не всегда означает, что почтовый оператор автоматически вернет покупателю всю сумму заказа. Важно установить причину повреждения, проверить условия доставки и определить, кто несет ответственность за случившееся. Если продавец отказывается решать проблему, потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу и предоставить документы, подтверждающие покупку и обстоятельства получения посылки.

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