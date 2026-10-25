Чоловік несе посилку. Фото: УНІАН

Замовили товар в інтернет-магазині, оплатили покупку, але замість цілої речі отримали розбиту або несправну? У такій ситуації можна втратити гроші, якщо не зафіксувати пошкодження та не подати претензію. Водночас покупець має право вимагати вирішення проблеми, а відповідальність залежить від того, де саме пошкодили товар.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Реклама

Хто має відшкодувати гроші за пошкоджену посилку

Якщо людина замовила товар в інтернет-магазині, а він пошкодився під час доставки, насамперед варто звернутися до продавця. Саме магазин має допомогти вирішити питання з отриманням товару належної якості, поверненням коштів або заміною покупки. Питання компенсації з поштовим оператором залежить від обставин пошкодження та умов перевезення.

Якщо ж пошкодження виникло з вини поштового оператора, можна подати йому претензію. Для цього знадобляться докази: квитанція, номер відправлення, фотографії упаковки й товару, а також документи, які підтверджують його вартість. Держпродспоживслужба наголошує, що поштові оператори відповідають за збереження відправлень у межах установлених правил.

Важливо також перевірити оголошену вартість посилки. Наприклад, "Нова пошта" зазначає, що в разі втрати або пошкодження з її вини компенсує суму оголошеної вартості відправлення. Тому, якщо під час оформлення посилки вказали суму, значно меншу за реальну вартість покупки, це може вплинути на розмір відшкодування.

Читайте також:

Що робити, якщо товар розбитий або зіпсований

Щоб збільшити шанси повернути гроші, варто діяти послідовно:

Огляньте посилку під час отримання. Перевірте, чи немає на коробці вм’ятин, розривів та інших слідів пошкодження. Якщо є можливість, огляньте й сам товар до завершення отримання. Попросіть зафіксувати пошкодження. Якщо проблема виявилася у відділенні, зверніться до працівника та попросіть скласти акт. Зробіть фотографії упаковки й самого товару. Збережіть документи. Не викидайте коробку, пакувальні матеріали, чек, накладну та підтвердження оплати. Вони можуть знадобитися для розгляду претензії. Зверніться до продавця. Опишіть проблему письмово, додайте фотографії та зазначте, якого вирішення очікуєте: заміни товару, повернення коштів або іншого передбаченого законом способу захисту прав. Подайте претензію поштовому оператору. Якщо є підстави вважати, що товар пошкодили під час транспортування, зверніться до перевізника за процедурою, передбаченою його правилами.

Не варто зволікати зі зверненням: що швидше зафіксувати проблему, то легше підтвердити, у якому стані посилка прибула.

Чи можна повернути гроші, якщо пошкодження виявили вдома

Якщо покупець помітив дефект лише після того, як приніс посилку додому, це не означає, що він автоматично втратив право звернутися до продавця. Проте довести, що пошкодження виникло до отримання товару, може бути складніше.

У такому разі потрібно зберегти упаковку та всі матеріали, які можуть підтвердити стан відправлення. Варто зробити фотографії пошкоджень, зафіксувати дату отримання й одразу письмово повідомити продавця та поштового оператора. Якщо упаковка була цілою, а товар усередині розбитим, це також слід зазначити у зверненні.

Компенсація не завжди означає, що поштовий оператор автоматично поверне покупцеві всю суму замовлення. Важливо встановити причину пошкодження, перевірити умови доставки й визначити, хто відповідає за ситуацію. Якщо продавець відмовляється вирішувати проблему, споживач може звернутися до Держпродспоживслужби та надати документи, які підтверджують покупку й обставини отримання посилки.

Нещодавно Новини.LIVE писали, що печериці у жовтні подорожчали, тож покупцям доводиться уважніше стежити за витратами на продукти. Зміни цін навіть на звичні овочі та гриби можуть впливати на щоденні покупки й сімейний бюджет. Тому варто знати, скільки коштують популярні продукти восени.

Також Новини.LIVE повідомляли, що несправний лічильник або прострочена повірка можуть призвести до переплат за комунальні послуги. Щоб не витрачати зайві гроші, споживачам радять перевіряти показники приладів обліку та вчасно передавати їх постачальникам. Якщо сума у платіжці різко зросла, варто з'ясувати причину нарахувань і перевірити правильність розрахунків.