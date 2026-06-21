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Главная Финансы Компенсация за отпуск: кому выплатят деньги, а кому откажут

Компенсация за отпуск: кому выплатят деньги, а кому откажут

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 14:30
Отпуск в Украине: когда можно получить деньги вместо отдыха
Женщина на отдыхе, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Часто бывает так, что у работников накапливаются неиспользованные дни отпуска. Вместо них можно получить дополнительные деньги. Однако есть важный нюанс: часть отпуска всё равно нужно "отгулять".

При каких условиях выплачивается денежная компенсация, объяснили юристы Федерации профессиональных союзов Украины, передает Новини.LIVE.

Можно ли не уходить в отпуск и получить деньги

Государство гарантирует работникам право на ежегодный оплачиваемый отдых, поэтому полностью отказаться от него ради дополнительных выплат нельзя.

По закону работник должен обязательно отдохнуть не менее 24 календарных дней в год.

Кто имеет право на компенсацию

Если в трудовом договоре предусмотрен отпуск продолжительностью более стандартных 24 календарных дней, можно получить деньги за "лишние" дни.

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Например, работнику положено 28 дней отпуска в год: 24 дня основного отпуска и еще 4 дополнительных за ненормированный рабочий день. Если он уже отдохнул обязательные 24 дня, то за остальные четыре дня можно запросить денежную компенсацию.

Кому деньги не выплатят

Для работников в возрасте до 18 лет действуют отдельные правила. Несовершеннолетним запрещено заменять отпуск денежной компенсацией — они должны использовать все дни отдыха.

Есть еще один нюанс. Если работник уже отгулял отпуск заранее, а затем решил уволиться, работодатель может вычесть из зарплаты деньги за те дни, которые не были отработаны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что повышения минимальной зарплаты в Украине пока не ожидается. В настоящее время она составляет 8 647 грн в месяц или 52 грн в час. Соответствующий уровень является обязательным для всех работодателей и действует в течение всего года.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут вырасти зарплаты полицейских и сотрудников ГСЧС. Предусматривается минимальный должностной оклад от 33 200 грн, а также надбавки за выслугу лет до 50% и премии до 30%. Таким образом, профессии правоохранителей и спасателей хотят сделать более привлекательными.

выплаты отпуск компенсация
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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