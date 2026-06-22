Компенсация за ошибку врача: как добиться компенсации и какую сумму можно получить

Врач с пациентом, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Неправильный диагноз или неверное лечение могут привести не только к ухудшению здоровья, но и обернуться значительными расходами. Украинцы должны знать, что могут требовать денежную компенсацию, а медикам в этом случае грозят серьезные наказания.

Что делать пострадавшим пациентам и как отсудить деньги за врачебную ошибку, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков.

Что такое врачебная ошибка

В законодательстве Украины нет официального понятия "врачебная ошибка". Обычно так называют действия или бездействие медика, из-за которых пациент пострадал.

Если будет доказано, что именно ошибка врача привела к ухудшению здоровья, пациент может требовать компенсацию, а врача могут привлечь к ответственности.

Какое наказание может грозить медику

Все зависит от обстоятельств дела и последствий для пациента.

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Врач может нести:

гражданскую;

административную;

уголовную ответственность.

Но есть исключения. Например, если пациент сам нарушал назначенный режим лечения или отказался выполнять рекомендации врача, медика могут оправдать.

Что делать, если вы пострадали из-за медицинской халатности

Сначала стоит обратиться к руководству медицинского учреждения с заявлением о случившемся.

Если проблему не удалось решить, можно подать жалобу в департамент здравоохранения или Министерство здравоохранения Украины.

Если последствия оказались серьезными и привели к увечью, потере трудоспособности или другим тяжким повреждениям, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Также вы имеете право подать иск в суд и требовать возмещения ущерба.

Как правильно написать жалобу

В обращении желательно кратко описать обстоятельства происшествия, предоставить имеющиеся доказательства и четко указать свои требования.

Доказательствами могут быть:

неправильно поставленный диагноз;

ошибочно назначенное лечение;

неправильное толкование результатов анализов или других исследований;

медицинские документы и другие материалы, подтверждающие возможное нарушение.

На какую компенсацию можно рассчитывать

Если факт врачебной ошибки подтвердится, пациент может требовать компенсацию материального и морального ущерба.

К материальному ущербу могут относиться:

расходы на лечение;

расходы на реабилитацию;

прочие расходы, связанные с ухудшением здоровья.

Для этого необходимо сохранять чеки, квитанции, медицинские заключения, результаты экспертиз и любые документы, подтверждающие понесенные расходы.

Отдельно можно требовать возмещения морального ущерба. Речь идет о физических и эмоциональных страданиях, пережитом стрессе, унижении чести и достоинства или других негативных последствиях, которые пациент испытал из-за халатности врача.

Размер моральной компенсации вы определяете самостоятельно при подготовке иска. Впрочем, окончательное решение о выплатах остается за судом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что работники имеют право на денежную компенсацию за часть неиспользованного отпуска. Однако полностью заменить отдых выплатами нельзя — нужно «отгулять» не менее 24 календарных дней. Деньги выплатят только за дополнительные дни, превышающие этот минимум.

Также Новини.LIVE сообщали, что можно требовать компенсацию расходов на свадьбу, если один из жениха или невесты отказался от брака. Вернуть можно деньги за подготовку к торжеству — платье, зал, декорации и услуги организаторов. Возмещать расходы должен тот, кто без уважительной причины отменил свадьбу.