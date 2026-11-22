Люди возле отделения Новой почты. Фото: Новини.LIVE

Если Новая почта потеряла посылку, клиент может потребовать возмещения стоимости доставки, компенсации стоимости отправления и дополнительного штрафа. Сумма зависит от заявленной стоимости посылки. Чтобы получить деньги, необходимо подать претензию и не пропустить установленный законом срок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Новую почту.

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Сколько выплатит Новая почта за утерянную посылку

Размер компенсации зависит от того, была ли указана заявленная ценность отправления. Согласно статье 32 Закона Украины "О почтовой связи" предусмотрены следующие выплаты:

Без заявленной ценности — возмещение стоимости доставки и штраф в размере 100% ее стоимости.

С заявленной ценностью — компенсация полной указанной суммы, возмещение стоимости доставки и штраф в размере 50% стоимости услуги.

Например, если потеряли посылку с заявленной стоимостью 10 000 грн, клиент имеет право требовать возмещения этих средств, возврата платы за доставку и дополнительного штрафа в размере 50% стоимости доставки.

Как подать претензию в Новую почту

Обращение можно оформить несколькими способами:

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в мобильном приложении Новой почты;

через бизнес-кабинет;

на странице отслеживания посылки;

через контакт-центр;

в отделении компании.

Для оформления понадобится номер экспресс-накладной и личные данные. Если клиент требует компенсацию стоимости товара, следует также подготовить чек или другой документ, подтверждающий его цену.

По информации компании, максимальный срок рассмотрения претензии составляет три рабочих дня. Компенсацию можно получить на банковскую карту или наличными в отделении.

Какой штраф предусмотрен за задержку или повреждение

Закон определяет ответственность оператора и за другие нарушения:

за несвоевременную доставку — штраф в размере 25% стоимости почтовой услуги;

за частичную утрату или повреждение посылки с заявленной ценностью — возмещение стоимости утраченного или поврежденного вложения, возврат платы за доставку и штраф в размере 50 % ее стоимости;

за частичную утрату или повреждение отправления без заявленной ценности — компенсация пропорционально массе поврежденного или утраченного вложения и штраф в размере 100% стоимости доставки.

Срок получения компенсации

Подать претензию в связи с утерей, повреждением или ненадлежащей пересылкой необходимо в течение шести месяцев со дня принятия отправления к пересылке. Такой срок устанавливает статья 32 Закона Украины "О почтовой связи".

Поэтому если посылка пропала или пришла поврежденной, не стоит откладывать обращение к оператору. Также важно сохранить экспресс-накладную и документы, подтверждающие стоимость отправления.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать, если отделения Новой почты были уничтожены в результате обстрела. Часть отправлений может пострадать, а уцелевшие посылки перемещают в другие места. Клиентам важно проверять статус доставки и знать, как получить информацию о своей посылке.

Также Новини.LIVE сообщали, что Новая почта меняет правила работы во время воздушных тревог. Отделения, терминалы и сортировочные центры могут приостанавливать работу, а сотрудники и клиенты должны укрываться. Из-за этого обработка и доставка посылок могут задерживаться.