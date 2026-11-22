Люди біля відділення Нової пошти. Фото: Новини.LIVE

Якщо Нова пошта загубила посилку, клієнт може вимагати повернення коштів за доставку, компенсацію вартості відправлення та додатковий штраф. Сума залежить від оголошеної цінності посилки. Щоб отримати гроші, потрібно подати претензію та не пропустити встановлений законом строк.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Нова пошта.

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Скільки виплатить Нова пошта за загублену посилку

Розмір компенсації залежить від того, чи була вказана оголошена цінність відправлення. За статтею 32 Закону України "Про поштовий зв'язок" передбачені такі виплати:

Без оголошеної цінності — повернення вартості доставки та штраф у розмірі 100% її вартості.

З оголошеною цінністю — компенсація повної зазначеної суми, повернення вартості доставки та штраф у розмірі 50% вартості послуги.

Наприклад, якщо загубили посилку з оголошеною цінністю 10 000 грн, клієнт має право вимагати ці кошти, повернення плати за доставку та додатковий штраф у розмірі 50% вартості доставки.

Як подати претензію Новій пошті

Звернення можна оформити кількома способами:

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у мобільному застосунку Нової пошти;

через бізнес-кабінет;

на сторінці відстеження посилки;

через контакт-центр;

у відділенні компанії.

Для оформлення знадобиться номер експрес-накладної та особисті дані. Якщо клієнт вимагає компенсацію за вартість товару, варто також підготувати чек або інший документ, що підтверджує його ціну.

За інформацією компанії, максимальний строк розгляду претензії становить три робочі дні. Компенсацію можна отримати на банківську картку або готівкою у відділенні.

Який штраф передбачений за затримку або пошкодження

Закон визначає відповідальність оператора й за інші порушення:

за несвоєчасну доставку — штраф 25% вартості поштової послуги;

за часткову втрату або пошкодження посилки з оголошеною цінністю — відшкодування вартості втраченого або пошкодженого вкладення, повернення плати за доставку та штраф 50% її вартості;

за часткову втрату або пошкодження відправлення без оголошеної цінності — компенсація пропорційно до маси пошкодженого або втраченого вкладення та штраф 100% вартості доставки.

Скільки часу є на отримання компенсації

Подати претензію щодо втрати, пошкодження або неналежного пересилання потрібно протягом шести місяців із дня прийняття відправлення для пересилання. Такий строк встановлює стаття 32 Закону України "Про поштовий зв'язок".

Тому якщо посилка зникла або надійшла пошкодженою, не варто відкладати звернення до оператора. Також важливо зберегти експрес-накладну та документи, які підтверджують вартість вкладення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо відділення Нової пошти знищили внаслідок обстрілу. Частина відправлень може постраждати, а вцілілі посилки переміщують на інші локації. Клієнтам важливо перевіряти статус доставки та знати, як отримати інформацію про своє відправлення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Нова пошта змінює правила роботи під час повітряних тривог. Відділення, термінали та сортувальні центри можуть зупиняти роботу, а працівники й клієнти мають переходити в укриття. Через це обробка та доставка посилок можуть затримуватися.