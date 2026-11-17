Сотрудник почты с посылкой. Фото: УНИАН

Группа компаний NOVA, в которую входят Новая почта и NovaPay, завершила сделку по приобретению БТА Банка. На его базе планируется создать NovaBank, который объединит платежные сервисы с полноценными банковскими услугами. Для нынешних клиентов финучреждения обещают сохранить действующие договоры и условия обслуживания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Новой почты.

Реклама

Что известно о новом банке NovaBank

После завершения сделки группа NOVA переходит к следующему этапу — интеграции БТА Банка с платежным сервисом NovaPay и подготовке к работе под новым брендом NovaBank.

В компании поясняют, что сочетание банковской лицензии и технологических возможностей NovaPay позволит расширить перечень финансовых услуг для физических лиц и предпринимателей. Сначала их планируют развивать преимущественно в цифровом формате, а впоследствии — также через физическую сеть отделений Новой почты.

Что изменится для клиентов БТА Банка

Переход на новый бренд не должен привести к немедленным изменениям для тех, кто уже пользуется услугами БТА Банка. В NOVA уверяют, что интеграция будет происходить постепенно, без пересмотра действующих условий обслуживания.

Читайте также:

В частности, предусмотрено:

сохранение действующих договоров с клиентами;

выполнение всех существующих обязательств банка;

постепенное обновление сервисов и интеграцию с NovaPay.

В то же время точные сроки переименования финансового учреждения и запуска новых банковских продуктов пока не объявлены. Поэтому клиентам не стоит ожидать, что все изменения произойдут одновременно с завершением сделки.

Какие услуги планируют запустить в NovaBank

Приобретение БТА Банка должно стать основой для развития банка в направлении финансовой инклюзии. Речь идет о расширении доступа к банковскому обслуживанию в небольших населенных пунктах, отдаленных общинах и на прифронтовых территориях.

В перспективе клиентам планируют предложить:

депозиты;

валютные счета;

международные расчеты;

финансовые инструменты для малого бизнеса.

Особое внимание компания планирует уделять людям, имеющим ограниченный доступ к банковской инфраструктуре. В частности, это пенсионеры, получатели социальных выплат, внутренне перемещенные лица, военные, ветераны и люди с инвалидностью.

Для реализации этой концепции NOVA рассчитывает использовать уже имеющуюся сеть отделений Новой почты и цифровые возможности NovaPay.

Когда NOVA согласовала покупку БТА Банка

Еще 12 ноября 2026 года Национальный банк Украины одобрил совладельцам группы NOVA Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову совместное опосредованное приобретение 100% уставного капитала БТА Банка.

Непосредственным покупателем выступило ООО "НоваПей Инвест", которому регулятор одобрил прямое приобретение 100% доли в финансовом учреждении.

По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2026 года БТА Банк занимал 59-е место среди украинских банков по объему активов. Они составляли 338,49 млн грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать, если отделение Новой почты было уничтожено в результате российской атаки. Клиентам рекомендуют проверять статус отправления по номеру экспресс-накладной в приложении или на сайте компании. Если посылка уцелела, её должны переместить в другое место для дальнейшей доставки.

Также Новини.LIVE сообщали, какую сумму Новая почта выплачивает в качестве компенсации за посылки, уничтоженные во время российских атак. Сумма возмещения зависит от заявленной стоимости отправления, указанной при оформлении. Для посылок весом до 30 кг ее можно установить на уровне до 1 000 000 грн, а для более тяжёлых отправлений — до 5 000 000 грн.